Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске

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Сегодня, 1 августа в 13:00 в следственный отдел Южно-Сахалинска СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в коллекторе на улице Украинской обнаружены костные останки человека.

Как стало известно astv.ru, скелет найден на глубине около 15 метров в люке в районе перекрестка с улицей Карьерной.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливается личность погибшего и причины смерти.