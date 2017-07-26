новости
новости
Регистрация
Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске
chel.74.ru

Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске

Личность погибшего и причины смерти устанавливаются

Сегодня, 1 августа в 13:00 в следственный отдел Южно-Сахалинска СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в коллекторе на улице Украинской обнаружены костные останки человека.

Как стало известно astv.ru, скелет найден на глубине около 15 метров в люке в районе перекрестка с улицей Карьерной. 

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливается личность погибшего и причины смерти. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:42 +1
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
следственный комитет
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове
Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 17:44
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОРОДЕ ? НА ОСТРОВЕ?!
Убийства, похищения ....
Ответить
+2
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 17:45
Ну явно не бомж.На глубине 15 метров,если только кто то "помог"
Ответить
0
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 17:46
15 метров. Высота пятиэтажки. Нормально спрятался.
Ответить
0
924188
Написано сегодня, в 17:48
Щас поднимут нераскрытые дела о пропажах людей. Минус один висяк будет.
Ответить
0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 18:04
жесть...
Ответить
+1
Online
Karina_Fox Online
Написано сегодня, в 18:08
Это сколько же времени коммунальные службы в этот люк не заглядывали?!...
Ответить
0
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 18:15
это что за коллектор такой??? хотел бы знать.. макс коллектор 5 метров ... или мы чего то не знаем.. мож он делал подкоп ?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Жители Сахалинской области снова смогут позвонить губернатору 10 августа
Жители Сахалинской области снова смогут позвонить губернатору 10 августа
Подростков из Макарова устроят на летнюю подработку
Подростков из Макарова устроят на летнюю подработку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru