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Продолжается сбор средств в помощь Лизе Ким

Продолжается сбор средств в помощь Лизе Ким

Курс лечения злокачественной опухоли девушка проходит в Корее

Родные Елизаветы Ким продолжают сбор средств на ее лечение. Как сообщал ASTV.RU, у девушки диагностировали рак слюнной железы. Из-за оплошности врачей ей вовремя не поставили правильный диагноз. Злокачественная опухоль успела врасти в узел тройничного нерва и глотательную мышцу. Операцию по ее удалению не могли провести в России, поэтому Лиза нашла помощь у корейских врачей.

В южнокорейском Пусане ей согласились провести операцию за сумму более чем 1,6 миллиона рублей без учета затрат на перелет, питание и проживание. Операция прошла успешно, но Лизе требуется курс реабилитации. Расходы на него превышают еще 2,4 миллиона рублей.

На сегодня она 5 раз в неделю проходит курсы лучевой терапии и 1 раз – химиотерапии.

– Сейчас Лиза чувствует себя в целом нормально, но при этом у нее плохой аппетит и ее постоянно мучает тошнота. Кроме того, у нее боли в местах облучения – это все побочные действия лечения, – замечают родные девушки. – Лиза очень устала, но мы ее поддерживаем изо всех сил.

По их словам, профессор корейской клиники, который лечит Лизу, дает положительные прогнозы. Лиза сможет вернуться на Сахалин уже в конце августа. При этом для завершения лечения необходимо собрать еще 1 миллион рублей.

Реквизиты для помощи Елизавете Ким:

Сберкарта: № 4276500018723393, № 5484500010076365

Получатель:

Ким Елизавета Викторовна

Счет получателя: 40817810650340178942

Банк получателя: Отделение № 8567 Сбербанка России г. Южно-Сахалинск

БИК банка 040813608

Корреспондентский счет:

30101810600000000608

Обе карты привязаны к номеру телефона:

89147453997

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 12:51 0
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