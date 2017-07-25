Продолжается сбор средств в помощь Лизе Ким
Курс лечения злокачественной опухоли девушка проходит в Корее
Родные Елизаветы Ким продолжают сбор средств на ее лечение. Как сообщал ASTV.RU, у девушки диагностировали рак слюнной железы. Из-за оплошности врачей ей вовремя не поставили правильный диагноз. Злокачественная опухоль успела врасти в узел тройничного нерва и глотательную мышцу. Операцию по ее удалению не могли провести в России, поэтому Лиза нашла помощь у корейских врачей.
В южнокорейском Пусане ей согласились провести операцию за сумму более чем 1,6 миллиона рублей без учета затрат на перелет, питание и проживание. Операция прошла успешно, но Лизе требуется курс реабилитации. Расходы на него превышают еще 2,4 миллиона рублей.
На сегодня она 5 раз в неделю проходит курсы лучевой терапии и 1 раз – химиотерапии.
– Сейчас Лиза чувствует себя в целом нормально, но при этом у нее плохой аппетит и ее постоянно мучает тошнота. Кроме того, у нее боли в местах облучения – это все побочные действия лечения, – замечают родные девушки. – Лиза очень устала, но мы ее поддерживаем изо всех сил.
По их словам, профессор корейской клиники, который лечит Лизу, дает положительные прогнозы. Лиза сможет вернуться на Сахалин уже в конце августа. При этом для завершения лечения необходимо собрать еще 1 миллион рублей.
Реквизиты для помощи Елизавете Ким:
Сберкарта: № 4276500018723393, № 5484500010076365
Получатель:
Ким Елизавета Викторовна
Счет получателя: 40817810650340178942
Банк получателя: Отделение № 8567 Сбербанка России г. Южно-Сахалинск
БИК банка 040813608
Корреспондентский счет:
30101810600000000608
Обе карты привязаны к номеру телефона:
89147453997