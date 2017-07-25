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Строительство порта для яхт в Корсакове начнется в августе
kipr24.ru

Строительство порта для яхт в Корсакове начнется в августе

Начать работу морской комплекс сможет в 2019 году

В августе начнется строительство яхтенного порта в Корсакове. Проект реализует компания «Флагман», ставшая резидентом свободного порта Владивосток, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Объем капиталовложений составит более 1 млрд рублей, планируется создать более 50 рабочих мест. Кроме самого порта в проекте предусмотрено создание морской детской яхтенной школы и морского музея.

По словам генерального директора компании «Флагман» Александра Клетченко, проект призван стать визитной картой, территория яхтенного порта будет служить деловой и культурной площадкой Сахалинской области. «В рамках проекта планируется создать курортно-гостиничный комплекс, что создаст комфортные условия для туристов из регионов России и стран АТР. К первому шагу по проекту - проектно-изыскательские работы и затем строительство – приступим уже в августе текущего года. Запуск проекта планируем осуществить в третьем квартале 2019 года», - добавляет Александр Николаевич.

Другим проектом в городе Корсаков Сахалинской области станет строительство завода по производству полимерных труб. Инвестиционный проект на сумму 112 млн рублей осуществляет компания «Сахалинский трубный завод».

Как отмечает генеральный директор «Сахалинского трубного завода» Алексей Дешпет: «Компания планирует воспользоваться преференцией режима СПВ на получение земельного участка без аукциона для строительства завода и комплексного освоения площадки. Новое производство позволит в кратчайшие сроки обеспечить потребности строительного рынка Дальнего Востока качественной инновационной продукцией и создать новые рабочие места в регионе. Запуск производства запланирован до конца 2018 года».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:46 0
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