Пожарные научили директоров школ пользоваться огнетушителями

28 июля в Александровск-Сахалинском пожарном отряде состоялось первое открытое практическое занятие, на котором профессиональные огнеборцы и инспекторы государственного пожарного надзора рассказывали о первичных средствах пожаротушения, показывали, как надо их использовать и проверяли полученные навыки на практике – директоры и ответственные за пожарную безопасность в школах района сотрудники самостоятельно тушили «возгорание».

Занятие прошло в рамках подготовки школ к новому учебному году. 20 сотрудников общеобразовательных учреждений, под руководством начальника территориального отдела надзорной деятельности при методической поддержке работников Александровск-Сахалинского отряда, изучили правила эксплуатации огнетушителя и рассмотрели основные ошибки, возникающие при этом.

«Несмотря на повсеместное распространение огнетушителей, как важнейших первичных средств пожаротушения, существует ряд ошибок при их использовании. Эти ошибки могут привести не только к нарушению функционирования устройства, но и к вреду для здоровья человека, который их использует. Например, нельзя приводить огнетушитель в горизонтальное положение, потому что он просто не сможет осуществить подачу огнетушащего вещества. Говоря об углекислотных огнетушителях, нужно помнить, что держаться за раструб во время работы огнетушителя нельзя – обморожение рук, в таком случае, весьма вероятно. На занятии также рассмотрели ситуацию, когда приходится тушить горючие жидкости, обратив внимание слушателей на необходимость осуществлять тушение на безопасном расстоянии, потому как струя огнетушащего средства, попадая в жидкость, приводит к разлёту горящих капель» - рассказал о рассмотренных на занятии вопросах главный государственный инспектор Александровск-Сахалинского района по пожарному надзору Егор Демидов.

В заключительной части мероприятия директора школ и сотрудники, ответственные за пожарную безопасность, самостоятельно потушили горящую покрышку, закрепив, тем самым, полученные знания на практике. Подобные мероприятия планируется провести во всех районах Сахалинской области. Это позволит повысить готовность работников школ к действиям в случае возникновения пожара.

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области