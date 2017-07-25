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Поклонный крест установили на Холмском перевале

Поклонный крест установили на Холмском перевале

Его высота - 7,5 метров

В канун Дня крещения Руси на Холмском перевале возле озера Надежды был установлен поклонный крест. Деньги на проведение работ выделили местные жители.

Крест изготовили студенты Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса. «Его изготовили из нержавеющей 4-х мм стали. Сам металл был выписан из Екатеринбурга. Конструкция креста сложная: внутри были предприняты целые конструктивные решения, чтобы он выдержал все наши погодные условия», - отмечает директор техникума Дмитрий Мартынов.

Работа по времени заняла почти три месяца, начали ребята в мае и закончили в конце июля. Общая длинна креста - 7,5 метров, но полтора метра его уходит в Голгофу, в крепления, поэтому в чистом виде остается 6 метров. А размах верхней перекладины составляет 3,75 метра.

После завершения всех работ, благочинный Холмского округа освятил установленный крест, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинской и Курильской епархии. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:27 0
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 13:38
аштрисет от этого креста.
поставили крест на всем городе, теперь Холмск официально стал одной большой могилкой, осталось прикрутить табличку с годами жизни усопшего. По факту - деньгам можно было найти лучшее применение, хотя бы на день города пригласить какой нить ВИА, вместо дебильнейших парадов близнецов/собак/кошек/невест/колясок/клоунов от власти, повторяющихся из года в год. Хоть петицию пиши или ВВП жалуйся.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:42
мда, тут дороги размывает в Чехове, инфраструктура портов рушится, народ из Холмска уезжает...но крест - это важно, нужно и своевременно(((действительно - спаси и сохрани((
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