Поклонный крест установили на Холмском перевале

В канун Дня крещения Руси на Холмском перевале возле озера Надежды был установлен поклонный крест. Деньги на проведение работ выделили местные жители.

Крест изготовили студенты Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса. «Его изготовили из нержавеющей 4-х мм стали. Сам металл был выписан из Екатеринбурга. Конструкция креста сложная: внутри были предприняты целые конструктивные решения, чтобы он выдержал все наши погодные условия», - отмечает директор техникума Дмитрий Мартынов.

Работа по времени заняла почти три месяца, начали ребята в мае и закончили в конце июля. Общая длинна креста - 7,5 метров, но полтора метра его уходит в Голгофу, в крепления, поэтому в чистом виде остается 6 метров. А размах верхней перекладины составляет 3,75 метра.

После завершения всех работ, благочинный Холмского округа освятил установленный крест, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинской и Курильской епархии.