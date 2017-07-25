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Дети-инвалиды из Южно-Сахалинска попробовали стать кондитерами

Дети-инвалиды из Южно-Сахалинска попробовали стать кондитерами

Следующий мастер-класс пройдет 20 августа - ребята научатся рисовать на посуде

Реализация социальных проектов ежегодного муниципального грантового конкурса «Мы и наш город» продолжается в Южно-Сахалинске. 30 июля состоялась презентация проекта «Стирая грани» клуба для детей-инвалидов «Открытое сердце».

Идея проекта заключается в том, чтобы показать, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут всё или почти всё: рисовать, мастерить, лепить, петь, танцевать. Именно на развитие таких способностей и направлены три мастер-класса, предусмотренные проектом.

Первое мероприятие под названием «Кондитера вызывали?», в котором приняли участие 25 семей, прошло вчера в одном из торговых центров областной столицы.

- Ребята совместно с аниматорами изготовили и раскрасили различные фигуры из соленого теста, затем танцевали и фотографировались, после чего был организован сладкий стол, - рассказала администратор клуба «Открытое сердце» Инна Зайцева.

Второй мастер-класс «Расписная тарелка» пройдет 20 августа в селе Таранай. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 45 семей. Третье мероприятие, «Фруктовая тарелка», в рамках реализации грантового проекта состоится в сентябре.

К сведению: клуб «Открытое сердце» был создан 5 лет назад при поддержке регионального отделения общественной организации «Союз женщин России». В клубе 62 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:56 +2
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aleksa90 Online
Написано сегодня, в 17:16
Молодцы!!! Поклон Вам!!!
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