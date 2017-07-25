Должникам упростили выезд за рубеж

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С 1 октября порог долга, имея который можно попасть под запрет на выезд из страны, увеличивается с 10 до 30 тысяч рублей

С 1 октября порог долга, имея который можно попасть под запрет на выезд из страны, увеличивается с 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Как пишет "Российская газета", сейчас судебные приставы имеют право закрыть выезд должнику, не выплатившему по исполнительному листу 10 тысяч рублей.

Повышение порога коснется не всех. По-прежнему под запрет на выезд с долгом в 10 тысяч могут попасть должники по алиментам и те, кто не рассчитался за причинение ущерба здоровью или в связи со смертью кормильца, а также за причинение морального или имущественного ущерба.

До прежней планки в 10 тысяч снижается порог и для тех, кто просрочил выполнение требований суда более чем на 2 месяца.

При этом меняется порядок снятия ограничения на выезд. Если раньше его мог отменить только вынесший решение судебный пристав, то теперь это может сделать судебный пристав-исполнитель, если в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах имеются сведения об уплате задолженности по исполнительному документу.