Студенты со всей страны работают летом на Сахалине

Молодежь трудится в рыбопромышленной и строительной областях

С середины июля в островной регион активно прибывают студенческие отряды из разных уголков страны. Молодежь задействована в разных сферах – от путины до строительства важнейших спортивных объектов региона, сообщает пресс-служба областного министерства спорта и молодежной политики.

Более 500 человек трудятся в рыбопромышленной отрасли – на рыбообработке, рыбодобывающих мощностях, консервных, филейных и иных переработках воднобиоресурсов.

Например, студенты из Приморского края работают на севере и юге Сахалина. Помимо них на сахалинских рыбообрабатывающих заводах трудятся представители Алтайского края, республики Бурятия, Амурской, Иркутской и Омской областей.

- Ребята работают мастерами смен, мастерами процессов, технологами, рыбаками, карщиками, икорщиками, - отмечают в региональном отделении РСО. – Также мы активно продолжаем набор студентов в местное отделение Российских студенческих отрядов. В настоящее время имеются свободные вакансии на строительстве лыже-биатлонного комплекса и сопутствующего ему гостиничного комплекса.

Напомним, общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Сахалинское региональное отделение РСО, совместно с центральным штабом регулярно организует мероприятия и выезды на творческие фестивали, а также Всероссийские Слеты РСО.

Информацию по вопросам трудоустройства и вступления в ряды РСО можно получить по телефону: 510-096, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.