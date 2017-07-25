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Студенты со всей страны работают летом на Сахалине

Студенты со всей страны работают летом на Сахалине

Молодежь трудится в рыбопромышленной и строительной областях

С середины июля в островной регион активно прибывают студенческие отряды из разных уголков страны. Молодежь задействована в разных сферах – от путины до строительства важнейших спортивных объектов региона, сообщает пресс-служба областного министерства спорта и молодежной политики.

Более 500 человек трудятся в рыбопромышленной отрасли – на рыбообработке, рыбодобывающих мощностях, консервных, филейных и иных переработках воднобиоресурсов.

Например, студенты из Приморского края работают на севере и юге Сахалина. Помимо них на сахалинских рыбообрабатывающих заводах трудятся представители Алтайского края, республики Бурятия, Амурской, Иркутской и Омской областей.

- Ребята работают мастерами смен, мастерами процессов, технологами, рыбаками, карщиками, икорщиками, - отмечают в региональном отделении РСО. – Также мы активно продолжаем набор студентов в местное отделение Российских студенческих отрядов. В настоящее время имеются свободные вакансии на строительстве лыже-биатлонного комплекса и сопутствующего ему гостиничного комплекса.

Напомним, общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Сахалинское региональное отделение РСО, совместно с центральным штабом регулярно организует мероприятия и выезды на творческие фестивали, а также Всероссийские Слеты РСО.

Информацию по вопросам трудоустройства и вступления в ряды РСО можно получить по телефону: 510-096, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:14 +1
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:22
Америку открыли...... Это хорошо забытое старое.....
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Malinka17
Написано сегодня, в 16:28
Это просто здорово, что возрождают студотряды. Кстати, милейшие ребята. У нас рядом с домом, видать , на консервном заводе работают. Наблюдаю как они себя и в магазине и на улице ведут. Не к чему придраться)
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