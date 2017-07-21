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В озеро Верхнее выпустили 60 карасей в надежде, что они приживутся

В озеро Верхнее выпустили 60 карасей в надежде, что они приживутся

Администрация горпарка Южно-Сахалинска рассчитывает, что скоро рыбу можно будет кормить с рук

В парке Южно-Сахалинска в озеро Верхнее выпустили шесть десятков карасей. По словам директора учреждения, идея возникла и воплотилась спонтанно. Знакомые Виктора Калюжного узнали, что он хочет запустить рыбу в озеро, и вскоре привезли живых карасей - преимущественно самок - с рыбалки.

Сейчас, по словам Калюжного, рыбы в озере почти нет. Весной 2017 года водоем углубили и расчистили. В результате работ со дна вывезли больше 30 тысяч кубометров грязи и ила, тем самым шансы на успешный эксперимент повысились.

– Так как Верхнее теперь чище и глубже, то караси смогут в нем жить, – сообщил ASTV.RU директор городского парка. – Хотелось бы, чтобы там была и другая живность, кроме лягушек.

По его словам, питаться рыба может головастиками, которые развелись в озере в большом количестве.

Он также планирует, что скоро караси будут кормиться с рук. Это привлечет посетителей. Такой опыт уже есть в некоторых материковых регионах.

Караси – одни из самых неприхотливых к внешним условиям рыб. Они питаются растительностью, мелкими беспозвоночными, зоопланктоном, зообентосом и детритом. Обитают исключительно в болотистых и низменных озёрах и реках, а плавать могут при температуре воды от +4 до +30 градусов.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 14:25 +1
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Место
городской парк Южно-Сахалинска
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Комментарии
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 14:33
Приедут два экскаваторщика с Озерска и выгребут всё нафиг))
Или ночью пьяная быдлота всех выловит и зажарит,а потом в свадебной беседке будет уху варить.))
Рассеееея,моя Рассея....))))
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aleksa90 Online
Написано сегодня, в 14:34
так это... надо будет лунки зимой бурить, однако...
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Алексей Ермоленко Online
Написано сегодня, в 14:39
Выловят наши люди...те кто считает что сачком и бреднем не браконьерство,с таким менталитетом и вычерпают...
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