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СКК за лето восстановит нарушенное благоустройство на 120 адресах Южно-Сахалинска

СКК за лето восстановит нарушенное благоустройство на 120 адресах Южно-Сахалинска

Специалисты приводят в порядок проезжие части, технические проезды, отмостки жилых домов, парковки и тротуары, зеленые зоны

Сахалинская коммунальная компания восстанавливает нарушенное благоустройство, сообщает пресс-служба компании. Специалисты приводят в порядок проезжие части, технические проезды, отмостки жилых домов, парковки и тротуары, зеленые зоны и газоны на всех участках проведения аварийно-ремонтных работ.

В план вошло свыше 120 адресов, из них на 79 требовалось восстановление асфальтового покрытия. На сегодняшний день выполнено 80% от общего объема.

Работы по асфальтированию начались с 1 июня. В первую очередь асфальтовое покрытие восстановили на проезжих частях с оживленным движением транспорта, таких как улица Карла Маркса на пересечении с улицей Ленина, улица Милицейская, улица Ленина на пересечении с Мартовским переулком. На данный момент работа ведется во дворовых территориях.

Всего асфальтовое покрытие восстановят на площади 2900 кв. м с бордюром 219 м. 

Практически полностью выполнены работы по восстановлению газонов. Таких участков 35. Это свыше 1000 кв м. Восстанавливается также нарушенная отмостка, брусчатка и бетонное покрытие.

К жилому дому №50а по ул. Есенина с восточный стороны был подвезен плодородный грунт и засеяна трава, с северной стороны отсыпана щебнем пешеходная дорожка. Теперь данный участок пышет зеленью и в целом выглядит значительно лицеприятнее прежнего.

Восстановлено асфальтовое покрытие площадью 190 кв. м во дворе домов 269 и 269а по проспекту Мира, восстановлены бордюры и тротуары.

На каждом участке специалистами СКК ведется фотофиксация объектов до начала работ и после. Фотоконтроль позволяет снимать спорные вопросы в случае их возникновения. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:33 +1
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