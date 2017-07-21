Автомобиль перевернулся на бок на площади Победы в Южно-Сахалинске

Фото очевидцев

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня утром, 28 июля, в центре Южно-Сахалинска на площади Победы произошло ДТП. По предварительным данным, пытаясь уйти от столкновения, автомобиль перевернулся на бок.

Вернуть машину обратно на свои колеса помогли очевидцы происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.