Уличный пылесос высыпал мусор в центре Троицкого

Читатель astv.ru прислал в редакцию видео, на котором уличный пылесос высыпает собранную на дорогах грязь прямо на обочине в селе Троицком Анивского района.

Очевидец настолько эмоционально реагирует на происходящее, что часть его слов пришлось заглушить. По словам мужчины, такое происходит уже не первый раз.

В МБУ "Анивское благоустройство" признают, что машина принадлежит их предприятию, но говорят, что высыпать мусор их вынудили обстоятельства.

- У машины произошла поломка, поэтому пришлось высыпать собранную грязь, - говорит руководитель предприятия Денис Козинский. - Но на видео видно, что рядом стоит машина. Это наш сотрудник приехал на место разбираться. Мы выслали туда погрузчик, чтобы он убрал мусор. Насчет того, что это происходит не первый раз, ничего сказать не могу. Наша техника оснащена датчиками, которые отслеживают ее маршрут, пока не было случаев, чтобы мы уличили водителей, что они разгружают мусор не на полигоне.