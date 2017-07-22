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Уличный пылесос высыпал мусор в центре Троицкого

Уличный пылесос высыпал мусор в центре Троицкого

Коммунальщики утверждают, что их вынудили это сделать обстоятельства

Читатель astv.ru прислал в редакцию видео, на котором уличный пылесос высыпает собранную на дорогах грязь прямо на обочине в селе Троицком Анивского района. 

Очевидец настолько эмоционально реагирует на происходящее, что часть его слов пришлось заглушить. По словам мужчины, такое происходит уже не первый раз. 

В МБУ "Анивское благоустройство" признают, что машина принадлежит их предприятию, но говорят, что высыпать мусор их вынудили обстоятельства. 

- У машины произошла поломка, поэтому пришлось высыпать собранную грязь, - говорит руководитель предприятия Денис Козинский. - Но на видео видно, что рядом стоит машина. Это наш сотрудник приехал на место разбираться. Мы выслали туда погрузчик, чтобы он убрал мусор. Насчет того, что это происходит не первый раз, ничего сказать не могу. Наша техника оснащена датчиками, которые отслеживают ее маршрут, пока не было случаев, чтобы мы уличили водителей, что они разгружают мусор не на полигоне. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:57 +1
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Комментарии
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 17:08
Лаврэнтий,заряжай...
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0
Владимир К
Написано сегодня, в 17:44
Какая связь между поломкой и выгрузкой мусора за первым же ближайшим углом?
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+2
Владимир К
Написано сегодня, в 17:46 Отредактированно сегодня, в 17:47
"У машины произошла поломка, поэтому пришлось высыпать собранную грязь," ©

То же самое что нас*ать кучу посреди площади потому что у тебя болит голова или зуб...
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0
Online
V.K. Online
Написано сегодня, в 17:58
Владимир К, ТОЧНО!
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0
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