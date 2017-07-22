Поездку на море организовали власти Южно-Сахалинска для инвалидов

На пляж в Таранай отправились почти 300 человек с ограниченными возможностями здоровья

Акция «На солнечной поляночке» проходит сегодня, 28 июля в Южно-Сахалинске. Уже в 15-й раз администрация областного центра организует для членов городских общественных организаций инвалидов поездку на море, сообщает пресс-служба мэрии.

С утра площадь Ленина стала местом встречи не просто для участников акции, а для хороших друзей, которые давно не виделись и спешили рассказать друг другу последние новости, порадоваться теплому и солнечному дню. Капризная островная погода словно сделала подарок к юбилейной акции: «Солнышко, как по заказу», - отмечал почти каждый из собравшихся.

Пляжные коврики, шляпы, крем от солнца и хорошее настроение приготовили с собой в дорогу члены городской общественной организации инвалидов. Кто-то захватил рыболовные снасти в надежде попытать рыбацкую удачу.

- Сегодня они объединились, чтобы отдохнуть. Многие здесь познакомятся. На самом деле это сплочение – очень здорово; хорошие, позитивные эмоции. Тем более что сегодня повезло с погодой – все смогут искупаться, позагорать, покушать фруктов и так далее, – говорит житель Южно-Сахалинска Максим Трофимов.

Для отдыхающих приготовлена большая развлекательная программа с концертными номерами, шуточными конкурсами и спортивными состязаниями. Участников акции также ждет пикник.

- Заказано 7 комфортабельных автобусов, которые будут добираться до места отдыха организованной колонной в сопровождении патрульного автомобиля ДПС. На месте весь день дежурит медицинский работник, на тот случай, если кому-то понадобится помощь, - рассказывает об акции начальник управления социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.

Но, как заверили участники акции, для них этот день - возможность забыть о своих болезнях, зарядиться энергией природы, солнца и от общения друг с другом.

- Я очень рада, что администрация который год подряд проводит это мероприятие, - говорит южносахалинка Юлия, сопровождающая своего папу Альберта Устюжина, члена городского общества слепых. - Альберт Иванович всегда очень ждет это событие. Его подвело зрение, но остались жизненная энергия и оптимизм - он всегда с удовольствием ходит с нами в походы, в лес за грибами и с радостью отправляется в эту поездку на море.

Акция «На солнечной поляночке» - это лишь одно из мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», в рамках которой оказывается помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, решаются их бытовые вопросы, организуются подобные акции, направленные на социальную адаптацию и оздоровление.

- Как сказал наш президент, бизнес наряду с властью несет ответственность за наше население, особенно незащищенные его слои. Автобусы, прочее, где нужна организованная часть – что от нас зависит, мы всегда делаем. Вот и сегодня получилось так, что мы всех организованно отправляем, чтобы они могли наслаждаться солнцем и морем, – комментирует депутат городской думы Южно-Сахалинска Саркис Акопян.

С отдыха на пляже в селе Таранай горожане с ограниченными возможностями здоровья вернутся поздно вечером.