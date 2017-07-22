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Ночной туман и жара ожидают сахалинцев на следующей неделе
pikabu.ru

Ночной туман и жара ожидают сахалинцев на следующей неделе

На Курилах - дожди

В субботу 29 июля через Сахалин пройдет полоса пониженного давления с Хабаровского края и Приморья. В северных и центральных районах в субботу и в ночь на воскресенье ожидаются небольшие и умеренные дожди. В южных районах временами небольшой дождь. Температура на севере ночью 8…13°, днем 16…21°, в южных районах ночью 11…16°, днем 17…22°, в долинах до 25°. Днем в воскресенье на Сахалине переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура 16…21, местами до 26°, сообщает островные синоптики. 

С понедельника и до конца недели над Сахалином установится поле повышенного давления. Будет преобладать погода без осадков. В середине недели возможны локальные кратковременные дожди. На восточном побережье в ночные часы туман. Температура в северных и центральных районах ночью 7…12°, днем 14…19°, в долинах до 25°, во второй половине недели повышение температуры на 3…4°. В южных районах температура в ночное время 10…15°, днем 18…23°, на восточном побережье 15…20°.

На Курильских островах в ночь на субботу сильный дождь, днем на юге гряды временами небольшой дождь. Температура ночью 11…16°, днем 17…22°. Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области призывает курильчан отложить отложить выезд за пределы населённых пунктов на время субботнего циклона. 

В воскресенье в Северо-Курильском районе дождь. В понедельник на островах местами сохранится небольшой дождь, затем до конца недели без осадков. Температура ночью 10…15°, днем 16…21°, на севере 13…18°.

В Южно-Сахалинске в ночь на субботу существенных осадков не ожидается. Температура 13…15°. Днем возможен кратковременный дождь. Температура 23…25°. В воскресенье без осадков, температура ночью 12…14°, днем 23…25°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:44 +3
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Комментарии
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 14:50
Про духоту забыли

Эх,как хорошо было при 15-17 градусах)
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:03
Да туман вроде все лето,особенно в Ново-Александровке!
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0
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 15:22
Elizabeth, живу Березняках,так туман каждое утро,и каждое утро говорю
«ой не ту деревню назвали Туманово»
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0
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 15:15
Тут во Владике духота и влажность
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0
Online
aleksa90 Online
Написано сегодня, в 15:45 Отредактированно сегодня, в 15:47
Lolas,

может Вам лучше физически потрудиться???
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