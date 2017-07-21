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Найдено тело девочки, утонувшей накануне в Александровске-Сахалинском

Найдено тело девочки, утонувшей накануне в Александровске-Сахалинском

Ее всю ночь искали волонтеры

В Александровске-Сахалинском обнаружено тело девочки, которая утонула вчера, 28 июля.

Как сообщают очевидцы, три школьницы купались, прыгали на камнях. На отливе одну из них стало уносить в море. Помочь подруге подростки не смогли. На место прибыли все оперативные службы райцентра.

Девочку искали до 22.00, после представители оперативных служб прекратили поиск, но его продолжили волонтеры. С  места исчезновения девочки они не уходили всю ночь. Сегодня тело ребенка достали из воды, оно зацепилось за пирс. По предварительным данным, у девочки разбита голова, судя по всему, во время купания, ее швырнуло волной на камень.

По предварительной информации, девочке 13 лет.

На месте уже работают следователи. Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК проводится доследственная проверка.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:31 0
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Комментарии
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 14:35
Господи,как страшно всё это....
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+2
Online
aleksa90 Online
Написано сегодня, в 14:38 Отредактированно сегодня, в 14:38
Горе какое...
Искренние соболезнования родным!!!
Царствия Небесного тебе, юное создание...
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0
Online
I_snowflake Online
Написано сегодня, в 14:39
Господи, какой ужас
, соболезнования родным и близким. Пусть земелька ей будет пухом...
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0
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