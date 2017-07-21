Найдено тело девочки, утонувшей накануне в Александровске-Сахалинском

В Александровске-Сахалинском обнаружено тело девочки, которая утонула вчера, 28 июля.

Как сообщают очевидцы, три школьницы купались, прыгали на камнях. На отливе одну из них стало уносить в море. Помочь подруге подростки не смогли. На место прибыли все оперативные службы райцентра.

Девочку искали до 22.00, после представители оперативных служб прекратили поиск, но его продолжили волонтеры. С места исчезновения девочки они не уходили всю ночь. Сегодня тело ребенка достали из воды, оно зацепилось за пирс. По предварительным данным, у девочки разбита голова, судя по всему, во время купания, ее швырнуло волной на камень.

По предварительной информации, девочке 13 лет.

На месте уже работают следователи. Следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК проводится доследственная проверка.