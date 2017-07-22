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Больше тонны лосося выловили браконьеры в Поронайском районе

Больше тонны лосося выловили браконьеры в Поронайском районе

Задержаны четыре человека

28 июля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в районе устья реки Таранка Поронайского района задержали две группы браконьеров. Первую за незаконную добычу лососей, вторую - за покупку рыбы.

С поличным задержано четыре человека. На месте совершения преступления обнаружены и изъяты: резиновая лодка с подвесным лодочным мотором, автомобиль и более тонны водных биологических ресурсов.

В отношении задержанных проводится проверка, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:16 +1
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браконьерырыбалососьрыбалка
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 15:20
обложили со всех сторон , всех долбят и перекупов и браконьеров ((( ппц не стать мне браконьером ((((((((((
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+1
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 15:22
Vitaliy Borodin, и не стоит)
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 15:28
Алексей Ермоленко, да и ладно уже не заработать на жизнь браконьерством , но и себе на покушать уже не возьмешь хвостов ,
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+2
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:30
Отдайте Мишкам
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0
дизельный_дым
Написано сегодня, в 16:02
для себя возьмём не мытьем так катантем.
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+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:18 Отредактированно сегодня, в 16:18
чё-то она чрезмерно большая, или мне кажется
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0
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 16:19
А как же три хвоста рыбы в день каждому сахалинцу?
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