Больше тонны лосося выловили браконьеры в Поронайском районе

28 июля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в районе устья реки Таранка Поронайского района задержали две группы браконьеров. Первую за незаконную добычу лососей, вторую - за покупку рыбы.

С поличным задержано четыре человека. На месте совершения преступления обнаружены и изъяты: резиновая лодка с подвесным лодочным мотором, автомобиль и более тонны водных биологических ресурсов.

В отношении задержанных проводится проверка, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.