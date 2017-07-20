новости
новости
Регистрация
Трутнев посоветовал ускорить строительство двух новых городов на Сахалине

Трутнев посоветовал ускорить строительство двух новых городов на Сахалине

Полпред президента прибыл в островной регион

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посоветовал до конца года решить вопрос о создании двух новых населенных пунктов на Сахалине, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

В области выделено 4293 земельных участков для «дальневосточного гектара». Их общая площадь - 3,5 тысячи гектаров, доложил губернатор Олег Кожемяко. Более половины участков хозяева планируют использовать для сельского хозяйства, распашки под огороды и строительства индивидуальных жилых домов.

По мнению Юрия Трутнева, Сахалинская область демонстрирует неплохие показатели в том, что касается соблюдения сроков предоставления земли. Задержки отмечены примерно в двух процентах случаев. К плюсам Сахалина полпред отнес и образование нескольких мест, где сосредоточено большое количество участков. Это, в частности, территории у реки Подорожка в Корсаковском районе, в окрестностях села Сокол – в Долинском. Муниципалитеты уже занялись работой, чтобы обеспечить их инженерной и транспортной инфраструктурой. 

- Я не говорю о том, что надо сразу строить города на этих местах, - отметил полпред. - Но принять решение, что будет новый населенный пункт надо, не откладывая. Чтобы люди не ждали, могли надеяться на помощь в предоставлении инфраструктуры.

Юрий Трутнев также отметил, что в связи с изменениями, которые в настоящее время вносятся в действующее законодательство, уполномоченные органы в случае наложения границ участков, на которые поданы заявки, будут обязаны предлагать гражданам сдвинуть участки. Также в ближайшем будущем существенно сократится площадь земель, где предоставление «дальневосточных гектаров» запрещено.

Еще одно совещание под руководством Юрия Трутнева было посвящено теме развития Курил, создания на отдаленных островах территории опережающего развития (ТОР). В основе будущей курильской территории опережающего развития – проект, нацеленный на модернизацию рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан. Инвестор намерен вложить в него около восьми миллиардов рублей. В итоге будет создано круглогодичное современное производство по переработке водных биологических ресурсов. По мнению полпреда, областные власти должны провести работу и с другими потенциальными участниками ТОР.

- Инвестиционный спрос есть, - заметил он. - Надо, чтобы были оформлены и другие заявки, и мы на заседании правительства могли сказать, что инвестор не один и территория опережающего развития точно будет жить.

Юрий Трутнев, также отметил, что реализацию в рамках ТОР «Горный воздух» проекта по созданию современного горнолыжного курорта в окрестностях Южно-Сахалинска сдерживает, в частности, большое количество проверочных мероприятий.

- Страна должна развиваться, Дальний Восток, Сахалин должны развиваться, - акцентировал полпред. – И все, что идет вразрез с этим тезисом, неправильно. Поэтому если на горе, где строится курорт, нашли дерево, занесенное в Красную книгу, то надо посадить два. А это, если оно в створе трассы, следует переместить.

Юрий Трутнев напомнил, что аналогичным образом строилась работа при создании курорта «Красная поляна» в Сочи. Надо сделать так, чтобы на Сахалине появился такой же популярный горнолыжный центр, подчеркнул он.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:59 0
Другие статьи по темам
Люди
Юрий Трутнев
Место
Сахалинская область
Прочее
Южно-Сахалинск"Горный воздух"дальневосточный гектар
Популярное на ASTV
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 10:25
"ТОР «Горный воздух» проекта по созданию современного горнолыжного курорта в окрестностях Южно-Сахалинска сдерживает, в частности, большое количество проверочных мероприятий." А как иначе, давайте все вырубим к чертям и постоим трассу. А как выть с водозаборами, последствия стройки уже были. Да и красно нижнее дерево разве можно пересадить? Типичные фразы тупого качка
Ответить
+5
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 10:26
Т веселый, КОН задумчиво грустный
Ответить
+2
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 10:28
Зачем нам новые населенные пункты, если старые загибаются?
Ответить
+14
Elizabeth
Написано сегодня, в 12:11
Виктория, Согласна! Лучше бы навели порядок в тех,что есть! А не новые строили!
Ответить
+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:33
Elizabeth, как зачем. Саранча двигается что бы жрать. Здесь тоже самое. У себя все засрали, теперь им свеженького захотелось. Засрут дальше пойдут.
Ответить
+1
senchick
Написано сегодня, в 10:41
Со старыми не могут справиться, а за новыми гонятся....
Ответить
+7
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:04
senchick, как зачем! Туда-же потекут финансовые реки!...
Ответить
+4
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 10:51
г.Трутнев и г.Кожемяко.
Ответить
+2
Anon
Написано сегодня, в 10:57
2 тупых спортсмена
Ответить
0
sasch
Написано сегодня, в 11:00
Я знаю город будет!
Я знаю саду цвесть!
Способны наши люди
Ни спать, ни пить, ни есть.
Носить кирпич под мышкой.
Век путаться в долгах.
Чтоб свить гнездо детишкам
У чёрта на рогах.

(с) "Иваси"
Ответить
+2
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 12:54
sasch,
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.

И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"

(c) Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка
В.Я. Маяковский
Ответить
0
Малли
Написано сегодня, в 11:06
новые города...остров-курорт...смИшно
Ответить
+3
Anon
Написано сегодня, в 11:22
Хозяева жизни. Мы укажем краснокнижным растениям где им расти, если не понимают - все пересадим. Пусть знают своё место...
Ответить
+1
Online
Vika05 Online
Написано сегодня, в 11:45
"Трутнев посоветовал ускорить строительство двух новых городов на Сахалине"
- Лиза, я не говорю о том, что надо сразу строить города на этих местах, - отметил полпред. - Но принять решение, что будет новый населенный пункт надо...


АСТВ скатывается до жёлтой прессы...
Ответить
0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 12:57
Ми построим прэкрасный город Иосиф.
Как думаищь,товарищ Бэрия?..
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
МВД будет возбуждать дела по ДТП с погибшими детьми в течение суток
МВД будет возбуждать дела по ДТП с погибшими детьми в течение суток
В Смирных отчим пытался изнасиловать падчерицу
В Смирных отчим пытался изнасиловать падчерицу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru