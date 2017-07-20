"Трутнев посоветовал ускорить строительство двух новых городов на Сахалине"

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посоветовал до конца года решить вопрос о создании двух новых населенных пунктов на Сахалине, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

В области выделено 4293 земельных участков для «дальневосточного гектара». Их общая площадь - 3,5 тысячи гектаров, доложил губернатор Олег Кожемяко. Более половины участков хозяева планируют использовать для сельского хозяйства, распашки под огороды и строительства индивидуальных жилых домов.

По мнению Юрия Трутнева, Сахалинская область демонстрирует неплохие показатели в том, что касается соблюдения сроков предоставления земли. Задержки отмечены примерно в двух процентах случаев. К плюсам Сахалина полпред отнес и образование нескольких мест, где сосредоточено большое количество участков. Это, в частности, территории у реки Подорожка в Корсаковском районе, в окрестностях села Сокол – в Долинском. Муниципалитеты уже занялись работой, чтобы обеспечить их инженерной и транспортной инфраструктурой.

- Я не говорю о том, что надо сразу строить города на этих местах, - отметил полпред. - Но принять решение, что будет новый населенный пункт надо, не откладывая. Чтобы люди не ждали, могли надеяться на помощь в предоставлении инфраструктуры.

Юрий Трутнев также отметил, что в связи с изменениями, которые в настоящее время вносятся в действующее законодательство, уполномоченные органы в случае наложения границ участков, на которые поданы заявки, будут обязаны предлагать гражданам сдвинуть участки. Также в ближайшем будущем существенно сократится площадь земель, где предоставление «дальневосточных гектаров» запрещено.

Еще одно совещание под руководством Юрия Трутнева было посвящено теме развития Курил, создания на отдаленных островах территории опережающего развития (ТОР). В основе будущей курильской территории опережающего развития – проект, нацеленный на модернизацию рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан. Инвестор намерен вложить в него около восьми миллиардов рублей. В итоге будет создано круглогодичное современное производство по переработке водных биологических ресурсов. По мнению полпреда, областные власти должны провести работу и с другими потенциальными участниками ТОР.

- Инвестиционный спрос есть, - заметил он. - Надо, чтобы были оформлены и другие заявки, и мы на заседании правительства могли сказать, что инвестор не один и территория опережающего развития точно будет жить.

Юрий Трутнев, также отметил, что реализацию в рамках ТОР «Горный воздух» проекта по созданию современного горнолыжного курорта в окрестностях Южно-Сахалинска сдерживает, в частности, большое количество проверочных мероприятий.

- Страна должна развиваться, Дальний Восток, Сахалин должны развиваться, - акцентировал полпред. – И все, что идет вразрез с этим тезисом, неправильно. Поэтому если на горе, где строится курорт, нашли дерево, занесенное в Красную книгу, то надо посадить два. А это, если оно в створе трассы, следует переместить.

Юрий Трутнев напомнил, что аналогичным образом строилась работа при создании курорта «Красная поляна» в Сочи. Надо сделать так, чтобы на Сахалине появился такой же популярный горнолыжный центр, подчеркнул он.