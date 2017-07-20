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МВД будет возбуждать дела по ДТП с погибшими детьми в течение суток

МВД будет возбуждать дела по ДТП с погибшими детьми в течение суток

Такое поручение дал руководителям следственных органов министр внутренних дел России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил руководителям следственных органов системы МВД возбуждать уголовные дела по фактам ДТП с погибшими детьми в течение суток, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего", — сказала Волк.

сегодня, в 10:15 +1
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