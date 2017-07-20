новости
новости
Регистрация
В Смирных отчим пытался изнасиловать падчерицу
bashinform.ru

В Смирных отчим пытался изнасиловать падчерицу

16-летнюю девушку спас сосед

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 44-летнего  жителя пгт. Смирных возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в ночь с 21 на 22 июля этого года подозреваемый, находясь дома с 16-летней дочерью своей супруги предложил несовершеннолетней вступить с ним в половой акт.

Получив отказ, подозреваемый схватил девочку за волосы, и стал тащить её на кровать. Несовершеннолетняя стала вырываться и звать на помощь, ей удалось вырваться, подбежать к входной двери и открыть её. После этого подозреваемый опять схватил девочку и потащил в комнату. На крики ребенка прибежал сосед, забрал девочку из квартиры и сообщил о случившемся в полицию.

В настоящее время злоумышленник задержан и в отношении него по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:43 +3
Другие статьи по темам
Место
Смирныхследственный комитет
Популярное на ASTV
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Пропавшая на юге Сахалина неделю назад Дина Григорьева найдена
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 09:48
А мама, вероятнее всего, все равно его не выпнет.
Ответить
+3
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:50
Жесть что твориться, насильников и прочих маньяков все больше и больше!
Ответить
+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 09:57
Такие дебилы должны сидеть.
Ответить
+4
samaya_555
Написано сегодня, в 10:47
Vladiksakh65, в гробу
Ответить
+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 10:47
Vladiksakh65, Урод конченый! Сикатором бы да под самый корень! Или чтоб на зоне с ним так поступили,как он хотел с девчушкой!
Ответить
+1
kat31
Написано сегодня, в 10:59
Vladiksakh65, не удивлюсь, если он уже сидел
Ответить
+2
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 09:59
Капец! Что-же это такое!? Писюн с корнем вырвать твари!
Ответить
+3
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:18
Ответить
0
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:50
Бедный ребенок....
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Трутнев посоветовал ускорить строительство двух новых городов на Сахалине
Трутнев посоветовал ускорить строительство двух новых городов на Сахалине
В шахматном турнире в Южно-Сахалинске примут участие три международных гроссмейстера
В шахматном турнире в Южно-Сахалинске примут участие три международных гроссмейстера
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru