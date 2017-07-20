В Смирных отчим пытался изнасиловать падчерицу

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Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 44-летнего жителя пгт. Смирных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в ночь с 21 на 22 июля этого года подозреваемый, находясь дома с 16-летней дочерью своей супруги предложил несовершеннолетней вступить с ним в половой акт.

Получив отказ, подозреваемый схватил девочку за волосы, и стал тащить её на кровать. Несовершеннолетняя стала вырываться и звать на помощь, ей удалось вырваться, подбежать к входной двери и открыть её. После этого подозреваемый опять схватил девочку и потащил в комнату. На крики ребенка прибежал сосед, забрал девочку из квартиры и сообщил о случившемся в полицию.

В настоящее время злоумышленник задержан и в отношении него по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.