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Два КамАЗа столкнулись в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Два КамАЗа столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на улице Железнодорожной

ДТП произошло 26 июля около 6 часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной, недалеко от перекрестка с улицей Сахалинской.

По словам очевидцев, оба КамАЗа двигались с юга на север. Водитель одного из автомобилей не соблюдал дистанцию и врезался в двигающийся перед ним грузовик.

Люди в аварии не пострадали, большегрузы затруднили движение по средней полосе дороги.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:16 0
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