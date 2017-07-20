видео очевидцев
Два КамАЗа столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на улице Железнодорожной
ДТП произошло 26 июля около 6 часов вечера в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной, недалеко от перекрестка с улицей Сахалинской.
По словам очевидцев, оба КамАЗа двигались с юга на север. Водитель одного из автомобилей не соблюдал дистанцию и врезался в двигающийся перед ним грузовик.
Люди в аварии не пострадали, большегрузы затруднили движение по средней полосе дороги.
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