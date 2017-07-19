Жители Южно-Сахалинска снова украсят улицы города яркими красками

29 июля в Южно-Сахалинске состоится очередной мастер-класс по уличному искусству. Все желающие смогут преобразить стену трансформаторной подстанции по улице Комсомольской во дворе домов 285А, 287, 289, 291А. Начало в 10:00.

Работа будет вестись под руководством художника, начальника отдела дизайна и оформления городского пространства Управления архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Павла Шугурова.

Разрисовка трансформаторной подстанции согласована с МУП «Электросервис». Перед началом мастер-класса специалисты этого предприятия проведут инструктаж по технике безопасности.

Концепцию будущего объекта горожане обсудят вместе с Павлом Шугуровым. Весь материал для работы будет предоставлен организаторами, форма одежды для участия в мастер-классе должна быть рабочей. Подробную информацию можно узнать по телефону 89147598441 (Анастасия Кравцова, специалист ЦМИ).

Напомним, в рамках совместного проекта Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска и Павла Шугурова в областном центре уже преобразились несколько объектов. В апреле в одном из дворов по улице Невельской неприглядная трансформаторная подстанция превратилась в аквариум с обитателями сахалинских морей и озер. В этом же дворе силами юных художников и их родителей обычные бетонные конструкции стали сказочными арт-объектами.

В мае горожане преобразили бетонный забор у городской травматологической поликлинике №7. И, наконец, в июле еще одна галерея под открытым небом появилась на Холмском шоссе, 30, сообщает пресс-служба МБУ «ЦМИ» Южно-Сахалинска.