ptzgovorit.ru
Горячую воду отключат в семи микрорайонах Южно-Сахалинска
Водоснабжение восстановят 8 августа
С 27 июля с 00.00 в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах города отключат горячую воду. Это связано с работами на теплофикационном оборудовании южно-сахалинской ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба «СКК».
Полностью восстановить подачу воды в указанных микрорайонах планируется к 24.00 7 августа.
Кроме того, в этот период специалисты «Сахалинской коммунальной копании» проведут плановые регламентные работы на технологическом оборудовании насосных станций № 2 и № 4 и центральных тепловых пунктах.
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:46
Как хорошо, что живу в "восьмом" и дома у меня круглогодичный титан
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 13:26
Как всегда обещают на неделю-десять дней а отключат на два месяца
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0
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marrozz Online
Написано сегодня, в 13:36
титан наше все)))
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0
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Nord Online
Написано сегодня, в 13:48
Надо чтобы еще и холодную отключили и свет и газ вот тогда хорошо будет.
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