Горячую воду отключат в семи микрорайонах Южно-Сахалинска

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С 27 июля с 00.00 в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах города отключат горячую воду. Это связано с работами на теплофикационном оборудовании южно-сахалинской ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба «СКК».

Полностью восстановить подачу воды в указанных микрорайонах планируется к 24.00 7 августа.

Кроме того, в этот период специалисты «Сахалинской коммунальной копании» проведут плановые регламентные работы на технологическом оборудовании насосных станций № 2 и № 4 и центральных тепловых пунктах.