В сахалинской думе обсудили, как сделать комфортной городскую среду

Дизайнеры, архитекторы, представители управляющих компаний и чиновники рассказали о планах преображения Южно-Сахалинска и его окрестностей. Сегодня, 26 июля, в Сахалинской областной думе состоялась первая встреча общественного совета по проекту «Городская среда. Наш двор». Нестандартные идеи благоустройства городских улиц, дворов и скверов – многие предложения уже были озвучены ранее на партийном форуме «Единой России». Сегодня в поле обсуждения вошли те, которые можно реализовывать в ближайшее время.

- Было высказано очень много и предложений, и нареканий, и инициатив, чтобы создать комфортную городскую среду. В нее входят скверы, парки, дворовые территории. Мы говорим о стандартах обустройства наших дворов, микрорайонов, – комментирует координатор проекта «Городская среда. Наш двор» Андрей Хапочкин.

- Идей много. Первая из них – донести концепцию благоустройства города с точки зрения зоны комфорта человека. Вторая идея – это конкретная история подъездных групп в жилые дома, – рассуждает дизайнер Алексей Дружинин.

- У нас нет такой структуры, которая бы отвечала за комфорт и уют. Есть управление по борьбе с экономическими преступлениями, но нет комитета по борьбе с пылью. Нет агентства по уюту. То есть кто у нас тот человек, который должен отвечать за уют в городе? Это ключевая проблема: не с кого спросить, – уверен участник общественного совета Василий Вишневский.

Проект «Городская среда. Наш двор» действует в Сахалинской области уже более 7 лет. В 2017 году он получил статус федерального. Несмотря на это, задачи остались прежними – максимальное привлечение людей к благоустройству города.