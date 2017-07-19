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В сахалинской думе обсудили, как сделать комфортной городскую среду

В сахалинской думе обсудили, как сделать комфортной городскую среду

По этому поводу собрался общественный совет

Дизайнеры, архитекторы, представители управляющих компаний и чиновники рассказали о планах преображения Южно-Сахалинска и его окрестностей. Сегодня, 26 июля, в Сахалинской областной думе состоялась первая встреча общественного совета по проекту «Городская среда. Наш двор». Нестандартные идеи благоустройства городских улиц, дворов и скверов – многие предложения уже были озвучены ранее на партийном форуме «Единой России». Сегодня в поле обсуждения вошли те, которые можно реализовывать в ближайшее время.

- Было высказано очень много и предложений, и нареканий, и инициатив, чтобы создать комфортную городскую среду. В нее входят скверы, парки, дворовые территории. Мы говорим о стандартах обустройства наших дворов, микрорайонов, – комментирует координатор проекта «Городская среда. Наш двор» Андрей Хапочкин.

- Идей много. Первая из них – донести концепцию благоустройства города с точки зрения зоны комфорта человека. Вторая идея – это конкретная история подъездных групп в жилые дома,  – рассуждает дизайнер Алексей Дружинин.

- У нас нет такой структуры, которая бы отвечала за комфорт и уют. Есть управление по борьбе с экономическими преступлениями, но нет комитета по борьбе с пылью. Нет агентства по уюту. То есть кто у нас тот человек, который должен отвечать за уют в городе? Это ключевая проблема: не с кого спросить, – уверен участник общественного совета Василий Вишневский.

Проект «Городская среда. Наш двор» действует в Сахалинской области уже более 7 лет. В 2017 году он получил статус федерального. Несмотря на это, задачи остались прежними –  максимальное привлечение людей к благоустройству города.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 19:56 +1
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Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 20:45
Написано: "Проект «Городская среда. Наш двор» действует в Сахалинской области уже более 7 лет. В 2017 году он получил статус федерального. Несмотря на это, задачи остались прежними – максимальное привлечение людей к благоустройству города.

...То есть кто у нас тот человек, который должен отвечать за уют в городе? Это ключевая проблема: не с кого спросить, – уверен участник общественного совета Василий Вишневский.".

Дааа....
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0
Василий Джем
Написано сегодня, в 21:43
NARBLE, может есть разница между дворами и городом в целом? Не думали? :)
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0
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 22:03
Василий Джем, Да что вы говорите...

Надо же, никто ни за что не отвечает....
Дожили...
За зарплатой сотрудники администрации города не забывают приходить в день её выплаты....
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0
924188
Написано сегодня, в 20:50
Страшно далеки вы от народа.
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+3
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 21:20
Сахалинская ОБЛАСТНАЯ дума несомненно занята важным обсуждением "о планах преображения Южно-Сахалинска и его окрестностей".
А может ОБЛАСТНАЯ дума будет заниматься, вопросами связанными не только с Южно-Сахалинском?
Может что-нибудь для ОБЛАСТИ сделает?
Ну например, обсудит отмену бесплатного провоза багажа для авиапассажиров?
https://news.mail.ru/politics/30488525/
По-моему, то что одобрил СовФед РФ, приведет к дальнейшему отдалению ДВ региона.
Или, мы обустроим комфортную среду в Ю-Сахалинске, и ну его этот материк, Москву!
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+1
Online
Кирилл Геннадьевич Online
Написано сегодня, в 21:59
И товарищи, программа городская среда действует уже давно, но суету наводит в преддверии выборов, этакий пиар ЕР о чем красноречиво большой банер в новостной колонке.
Сейчас все как всегда, по ушам народу, мы вам мы для вас, а после 10 сентября сами знаете как будет.
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+2
AnnaAnna
Написано сегодня, в 22:01
Сейчас подскажу ответ на этот вопрос серьезным дядям и тетям из Думы, которые по городу, видимо, передвигаются только на дорогих автомобилях. Уберите с улиц эту ... плитку и положите нормальный асфальт!!! Просто плачу, представляя, насколько комфортной станет городская среда! Когда у меня родился первый ребенок, я спокойно перемещалась с ним по городу, катя коляску перед собой. С рождением второго через определенное количество лет столкнулась с тем, что из микрорайона просто невозможно выбраться с коляской - ребенок просыпается от тряски и кричит, в каком направлении ни направишься. Сколько можно издеваться над жителями с этой тротуарной плиткой? Пожалейте уже молодых мам, инвалидов-колясочников, пожилых людей, женщин на каблуках, в конце концов (не все же перемещаются на дорогих авто и вообще на авто)!!!
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+1
YAL
Написано сегодня, в 22:15
Вау!!! Неужели выборы на носу? То то все в думе активизировались. А если серьезно - сделайте асфальтовые тротуары везде (именно асфальтовые, а не Вашу гребаную плитку), ликвидируйте прямой контакт земли с дорогой путем установки дорожных бордюров по полметра везде, чтобы ни одна скотина не парковалась на газонах, штрафуйте по конски застройщиков, которые не моют колеса строительной технике. Ааа, совсем забыл, отремонтируйте все дворы наконец то с обустройством более чем достаточным количеством парковочных мест, чтобы жителям и в голову не пришло парковаться на газонах.
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:45
О, нормальненько. Давайте, разведите еще сто комитетов по борьбе с уютом и окультуриванием пыли...Молодцы ащще.
А вот етот, на фотке...блин, я б глядя на него, уже метнулась клумбы высаживать и метлой по тротуарам наяривать. )Ему только
не хватат))Как в одной известной комедии))
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