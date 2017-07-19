Участники круглого стола: перевод сахалинского транспорта на газ нужно ускорить

Сегодня в Южно-Сахалинске прошел круглый стол, посвященный использованию газомоторного топлива на транспорте. Переход на газ, считают его участники – не только экономически выгодное мероприятие для владельцев такого транспорта, но и взнос в экологию своего региона.

Сейчас в Сахалинской области работают две программы, направленные на стимулирование потребителей переоборудовать свои машины под газ. Обе реализует «Газпром». По первой из них владельцам компенсируется часть расходов на переоснащение своей техники. Сейчас стоимость такой работы превышает 100 тысяч рублей – это существенно дороже, чем на материке. Вторая программа предусматривает, что компания сама оплачивает стоимость оборудования, а задача потребителя – собственными силами и за свой счет установить его.

В Южно-Сахалинске действуют две газозаправки, одна из них – от «Газпрома», привел статистику представитель компании. В 2016 году она отпустила 106 тысяч кубометров газа, а за первые шесть месяцев текущего – уже 127 тысяч. В планах строительство еще одной такой АЗС.

Как говорит исполняющий обязанности главы областного агентства по развитию электроэнергетики и газификации Владимир Сидоренко, помимо двух заправочных станций, по южным районам Сахалина ездит передвижной мобильный заправщик. Он позволяет обеспечить газом технику, помимо Южно-Сахалинска, в Анивском, Долинском, Холмском и Корсаковском районах.

- Кубометр газового топлива стоит 10 рублей, а литр бензина – от 40 рублей и выше. Немаловажный фактор – снижение налога на автомобили, которые работают на газомоторном топливе. Также существует ряд программ, позволяющих муниципальным предприятиям финансировать закупку транспорта, который будет работать на газе, за счет бюджета, – добавил Сидоренко.

Многие жители и предприниматели не понимают выгоды перехода на газ, отметили на круглом столе. Поэтому прогресс хотя есть, но не такой быстрый, как планировалось. Необходимо улучшать работу по информированию людей о том, что газ выгоден и не так опасен, как может показаться с обывательской точки зрения.

- Перевод транспорта на газомоторное топливо – дело хорошее. Его нужно развивать. Бензин у нас дорогой, газ же гораздо дешевле. Кроме того, это будет способствовать улучшению экологии. При использовании газового топлива вредных выхлопов в атмосферу станет гораздо меньше, - считает депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев. – У нас действует постановление правительства РФ, согласно которому переоборудование предприятиями автомобилей под газомоторное топливо компенсируется в размере от 300 тысяч до 3,5 миллиона рублей в зависимости от категории транспорта. Компенсация предоставляется не только бюджетным организациям, но и коммерческим структурам.

От лица тех, кто уже ощутил выгоду перехода на газ, выступил мэр Анивы Александр Ивашов. Он заметил, что муниципалитетам для успешного внедрения экологически чистого топлива следует показывать пример и переводить муниципальный транспорт. Посмотрев на преимущества этого, переоборудовать свою технику начнут и коммерческие предприятия, и жители.