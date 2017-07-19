Сахалинка выиграла грант в размере 200 тысяч рублей
Его она получила на федеральном форуме «Территория смыслов на Клязьме»
Сахалинка Анна Ушакова оказалась среди 20 победителей конкурса молодежных проектов Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме. Общая сумма сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках смены составила 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.
Во Владимирской области завершилась третья образовательная смена форума «Территория смыслов на Клязьме». Её участниками стали 1000 молодых экономистов и предпринимателей из всех регионов России. В этом году площадка примет 7 тематических смен: «Молодёжные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ»; «Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей»; «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса»; «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов»; «Молодые парламентарии и политические лидеры»; «Молодые политологи и социологи», а также «Молодые специалисты транспортной отрасли».
Анна Ушакова в рамках третьей смены приняла участие в конвейере молодежных проектов, получила высокую оценку конкурсного жюри и стала обладательницей гранта на сумму 200 тысяч рублей.
Анна закончила РЭУ им. Плеханова по специальности экономика и управление на предприятиях. Одно время девушка работала в одной из крупных компаний города. Руководила учебным центром. Именно тогда и придумала свой проект «Бизнес Старт».
- Сегодня поддержка малого и среднего бизнеса - ключевая задача государства, так как он является фундаментом экономики страны в целом. Но на данный момент, комплексных программ, направленных на личностное и профессиональное развитие начинающих предпринимателей на Сахалине не так много. "Бизнес Старт" станет социальной площадкой, которая позволит начинающим бизнесменам получить необходимую информацию о предпринимательстве, потенциальных партнёрах и ключевых навыков для дальнейшего ведения успешной предпринимательской деятельности на территории Сахалинской области, - рассказывает Анна.
Всего участниками третьей смены форума «Территория смыслов» на конкурс было подано 203 проекта, 80 из которых были отобраны для публичной защиты экспертным жюри, в состав которого вошли представители профильного сообщества.
Всероссийский конкурс молодёжных проектов проходит в рамках всех смен форума. Общий грантовый фонд конкурса составляет 21 млн рублей. 1 проект получил сертификат на сумму 300 000 рублей, 3 проекта — на 200 000 рублей и 16 проектов — на 100 000 рублей.