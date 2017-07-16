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В Холмске неизвестные сорвали и бросили в фонтан 50-килограммовую крышку от люка
Фото: Maximbor, блоги АСТВ.ру

В Холмске неизвестные сорвали и бросили в фонтан 50-килограммовую крышку от люка

Камер наблюдения вокруг фонтана нет

В самом центре Холмска вандалы чуть не испортили городской фонтан. Компания местных жителей, отдыхавшая на площади Мира, сняла крышку с канализационного люка и бросила его в воду. Специалистам понадобилось время, чтобы понять, какой ущерб причинен сооружению.

Инцидент случился в ночь с 19 на 20 июля. О нем написал автор раздела «Блоги» на ASTV.RU Maximbor. «Создается ощущение, что горожанам фонтан просто-напросто не нужен. Его просто хочется демонтировать», – добавил он.

Средний вес такой крышки – 50 килограммов. Как сообщил журналисту ASTV.RU директор городского парка культуры и отдыха Андрей Демкин, после исследования оказалось – конструкции фонтана счастливым образом не пострадали. Еще одним везением стало то, что никто не провалился в открытый канализационный люк. Специалисты опасались, что поврежден подающий воду насос, тогда сооружение прекратило бы работу на неизвестный срок. Компании, проводящие время на площади, постоянно причиняют фонтану ущерб, добавил он: из него постоянно достают битые бутылки и другой мусор.

На площади нет камер наблюдения, поэтому хулиганов не найдут. Однако скоро ситуация изменится, рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС Холмска Геннадий Ю. Сейчас управление переезжает в новое здание на улице Некрасова. Там же разместится единая дежурно-диспетчерская служба города. Параллельно с этим будут устанавливать камеры наблюдения в рамках системы «Безопасный город» – 8 из них поставят на площади Мира и 24 – на площади Ленина. По контракту, подрядчик должен сдать новые помещения к концу августа. В сентябре-октябре видеонаблюдение в основных городских местах отдыха заработает, добавил Геннадий Юрьевич. 

Автор: Евгений Кузьминов, сегодня, в 11:43 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 11:48
вот найти этих неизвестных оштрафовать, а потом каждому дать в руки по крышке люка и заставить недельку с ней погулять
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+4
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:21
Bokassa, привязать на шею
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:52
Bokassa, прочитал сначала ОТШЛИФОВАТЬ
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+1
Online
Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 16:53
НюНик_просто_Анна, типа мядаль
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0
Troyan
Написано сегодня, в 11:53
Затейники....
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+2
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TROL Online
Написано сегодня, в 14:51
Troyan, не удивлюсь если они потом и камеры скомуниздят...
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+1
Troyan
Написано сегодня, в 15:25
TROL, Такое уже было)) в Невельске на школе, сбили камеру арматурой и украли)) вопрос зачем? и как? камера висела на уровне 5-6 м. от земли.
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+2
Online
Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 16:54
Troyan, в Корсике лавочку кинули в фонтан
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0
КиР84
Написано сегодня, в 12:03
На исправительные работы, пусть силу на пользу тратят
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 12:04
Вот уж действительно-"Дурная голова рукам покоя не даёт"...
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+3
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marrozz Online
Написано сегодня, в 12:06
да там постоянно бухают приехавшие студенты и те, кто живет на постоянке в Холмске. там раньше и не такое творилось
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+1
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Егор Павленко Online
Написано сегодня, в 12:13
Придурки... ну и чем она им мешала?
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+1
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:19
Сила есть ума не надо
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+3
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Naik Online
Написано сегодня, в 16:54
Только на Сахалине наверное люди дикари, для них красоту делают а они все портят.
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0
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