В Холмске неизвестные сорвали и бросили в фонтан 50-килограммовую крышку от люка

Фото: Maximbor, блоги АСТВ.ру

В самом центре Холмска вандалы чуть не испортили городской фонтан. Компания местных жителей, отдыхавшая на площади Мира, сняла крышку с канализационного люка и бросила его в воду. Специалистам понадобилось время, чтобы понять, какой ущерб причинен сооружению.

Инцидент случился в ночь с 19 на 20 июля. О нем написал автор раздела «Блоги» на ASTV.RU Maximbor. «Создается ощущение, что горожанам фонтан просто-напросто не нужен. Его просто хочется демонтировать», – добавил он.

Средний вес такой крышки – 50 килограммов. Как сообщил журналисту ASTV.RU директор городского парка культуры и отдыха Андрей Демкин, после исследования оказалось – конструкции фонтана счастливым образом не пострадали. Еще одним везением стало то, что никто не провалился в открытый канализационный люк. Специалисты опасались, что поврежден подающий воду насос, тогда сооружение прекратило бы работу на неизвестный срок. Компании, проводящие время на площади, постоянно причиняют фонтану ущерб, добавил он: из него постоянно достают битые бутылки и другой мусор.

На площади нет камер наблюдения, поэтому хулиганов не найдут. Однако скоро ситуация изменится, рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС Холмска Геннадий Ю. Сейчас управление переезжает в новое здание на улице Некрасова. Там же разместится единая дежурно-диспетчерская служба города. Параллельно с этим будут устанавливать камеры наблюдения в рамках системы «Безопасный город» – 8 из них поставят на площади Мира и 24 – на площади Ленина. По контракту, подрядчик должен сдать новые помещения к концу августа. В сентябре-октябре видеонаблюдение в основных городских местах отдыха заработает, добавил Геннадий Юрьевич.