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Монтажник из Южно-Сахалинска ушел решать проблемы и пропал

Монтажник из Южно-Сахалинска ушел решать проблемы и пропал

Последний раз он звонил семье в ночь с 19 на 20 июля

Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают 27-летнего Романа Геннадьевича Пьянкова.  Где он и что с ним - жена и двое детей не знают с 17 июля.

"17 июля днем Рома вышел из дома и не вернулся. Ночью позвонил и сказал, что вернется, как только решит проблемы. Позвонил и на следующую ночь, сказав то же самое. А в ночь с 19 на 20 июля по телефону сказал, что находится в подвале и ждет звонка. На этом связь оборвалась. Рома работает монтажником, но в компании тоже не появляется. Где он, что с ним - мы не знаем", - говорят близкие Романа. 

Приметы: худощавого телосложения, рост 190-200 см, темно-каштановые волосы.

Был одет:  синие джинсы, светлая футболка, черные кроссовки, темная спортивная кофта с белой полосой на рукавах. 

Если вам что-то известно о том, где находится Роман Пьянков, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:11 +4
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Комментарии
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 14:18
Имя с маленькой буквы ..."17 июля днем рома вышел из дома и не вернулся...
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+2
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:22
Что происходит на ОСТРОВЕ ?????!!!!!
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+2
Online
Korennoy Online
Написано сегодня, в 14:57
Breaking_news, так сейчас выходят те кто в 90-е и 200-ые сел на долго.
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 14:22
ваще интрига интриг, чет падазрительное на острове творится то одна уедет в никуда, то другой решает проблемы
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+2
tatyana
Написано сегодня, в 14:24
Находится в подвале.Подвал дома или милиции?
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+3
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 14:25
...чой то даты знакомые
!
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+2
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:29
Что за проблемы? Может, не осилил
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0
k_hammer
Написано сегодня, в 14:34
Решала… блин…
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+2
EXCLUSIVE
Написано сегодня, в 14:44
Сидит на спайсе каком нибудь. Торчит. Отойти не может вот и все. Может и представился вовсе.
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0
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