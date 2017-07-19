Монтажник из Южно-Сахалинска ушел решать проблемы и пропал

Последний раз он звонил семье в ночь с 19 на 20 июля

Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают 27-летнего Романа Геннадьевича Пьянкова. Где он и что с ним - жена и двое детей не знают с 17 июля.

"17 июля днем Рома вышел из дома и не вернулся. Ночью позвонил и сказал, что вернется, как только решит проблемы. Позвонил и на следующую ночь, сказав то же самое. А в ночь с 19 на 20 июля по телефону сказал, что находится в подвале и ждет звонка. На этом связь оборвалась. Рома работает монтажником, но в компании тоже не появляется. Где он, что с ним - мы не знаем", - говорят близкие Романа.

Приметы: худощавого телосложения, рост 190-200 см, темно-каштановые волосы.

Был одет: синие джинсы, светлая футболка, черные кроссовки, темная спортивная кофта с белой полосой на рукавах.

Если вам что-то известно о том, где находится Роман Пьянков, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648.