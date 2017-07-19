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Власти Сахалинской области укрепляют сотрудничество с военными

Власти Сахалинской области укрепляют сотрудничество с военными

Жизнь в военных городках региона обсудили губернатор Олег Кожемяко и новый командующий 68-ым армейским корпусом

Совместную работу по решению социальных проблем военнослужащих, обсудили губернатор Олег Кожемяко и новый командующий 68-ым армейским корпусом, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, сообщает пресс-служба регионального правительства.  

Областные власти помогают управляющим компаниям, которые обслуживают военные городки на Сахалине и Курилах. Их работа вызывает много нареканий. Чтобы обеспечить обслуживание жилого фонда и социальных объектов на территории военных городков на должном уровне, необходимо передать их муниципалитетам. В этом случае у региональных властей появится возможность заниматься благоустройством этих поселений, обеспечением качественного тепло-, водо- и электроснабжения. Участники встречи рассмотрели также вопросы передачи муниципалитетам принадлежащих министерству обороны земель, которые в настоящее время не используются.

- На этих участках можно возвести различные социальные объекты, а также жилые дома, в которых получат квартиры и сами военные, - отметил губернатор. – Жилищные и социальные проблемы защитников Отечества, несущих службу на Сахалине и Курилах, мы должны решать совместно. Только в результате такого взаимодействия боеготовность войск будет обеспечена на должном уровне.

В свою очередь новый командующий 68-ым армейским корпусом выразил уверенность, что сотрудничество правительства островного региона и военных и впредь будет плодотворным.  

Дмитрий Глушенков в 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2006 году - Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. Командовал 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой в Ульяновске. В 2013 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Возглавлял 106-ую гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Среди наград - орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:11 +1
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 11:38
Давно пора,так косячить и не иметь крыши!

Народ взбрыкнёт-к кому побежите?

А вообще
круто придумал,строить за областной бюджет квартиры военным,не за бюджет минобороны,а за областной!Круто,молодец!
Гигант мысли!
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Online
Triton Online
Написано сегодня, в 13:08
этой традиции уже век
смычка армии с народом
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