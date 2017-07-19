Власти Сахалинской области укрепляют сотрудничество с военными

Совместную работу по решению социальных проблем военнослужащих, обсудили губернатор Олег Кожемяко и новый командующий 68-ым армейским корпусом, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Областные власти помогают управляющим компаниям, которые обслуживают военные городки на Сахалине и Курилах. Их работа вызывает много нареканий. Чтобы обеспечить обслуживание жилого фонда и социальных объектов на территории военных городков на должном уровне, необходимо передать их муниципалитетам. В этом случае у региональных властей появится возможность заниматься благоустройством этих поселений, обеспечением качественного тепло-, водо- и электроснабжения. Участники встречи рассмотрели также вопросы передачи муниципалитетам принадлежащих министерству обороны земель, которые в настоящее время не используются.

- На этих участках можно возвести различные социальные объекты, а также жилые дома, в которых получат квартиры и сами военные, - отметил губернатор. – Жилищные и социальные проблемы защитников Отечества, несущих службу на Сахалине и Курилах, мы должны решать совместно. Только в результате такого взаимодействия боеготовность войск будет обеспечена на должном уровне.

В свою очередь новый командующий 68-ым армейским корпусом выразил уверенность, что сотрудничество правительства островного региона и военных и впредь будет плодотворным.

Дмитрий Глушенков в 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2006 году - Общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. Командовал 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой в Ульяновске. В 2013 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Возглавлял 106-ую гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Среди наград - орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.