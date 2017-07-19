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Хоккеист Дмитрий Фахрутдинов продолжит выступать за "Сахалин"

Хоккеист Дмитрий Фахрутдинов продолжит выступать за "Сахалин"

Он играет под номером "44"

Победитель Суперлиги и молодежного чемпионата мира Дмитрий Фахрутдинов продолжит выступать за "Сахалин", сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

Напомним, защитник в стан островитян перешел в декабре 2014 года. В последних двух сезонах Дмитрий входил в число лучших защитников "Сахалина" по показателю "гол+пас". Всего на счету Фахрутдинова 115 матчей в джерси "Сахалина". За отведенное ему время на льду он 14(12+2) раз поразил ворота соперника и отдал 65(60+5) голевых передач.

Коэффициент полезности этого игрока с учетом игр регулярного чемпионата и матчей плей-офф составляет 71 очко.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:07 +1
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Люди
Дмитрий Фахрутдиновзащитник
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
ПСК "Сахалин"хоккей
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