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Вертолет из Приморья прибыл тушить пожар в Охинском районе

Вертолет из Приморья прибыл тушить пожар в Охинском районе

Возгорание было обнаружено в начале июля

С 23 июля на пожаре в Охинском районе работает вертолет К-32 из Приморья. Этот борт оснащен водосливным устройством на 5 тонн.

Напомним, возгорание было обнаружено 6 июля. Сейчас огнем пройдена площадь 3087 га. В тушении пожара задействовано: 126 человек личного состава лесопожарных формирований, 48 единиц специализированной техники, вертолет Ка-32 с водосливным устройством, вертолет Ми-2 – на обслуживании пожара и самолет Ан-3, который проводит мониторинг.

Небольшие осадки и понижение температуры в Охинском районе дали возможность наземным службам активно работать в зоне пожара. За 23 июля вертолетом Ми-8 за 8 подходов слил 16 тонн воды. Вертолет Ка-32 - 204 тонны.

Всего за время тушения пожара воздушными судами произведено 387 сливов. Ан-3 в свою очередь шесть раз осуществлял высадку парашютистов, сообщает пресс-служба министерства лесного и охотничьего хозяйства.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:09 +1
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