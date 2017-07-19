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Охота на бурого медведя в Сахалинской области открывается с 1 августа

Охота на бурого медведя в Сахалинской области открывается с 1 августа

Сейчас на островах обитают 4,5 тыс. косолапых - на 300 больше, чем в прошлом году

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщает  о начале приема заявлений на добычу бурого медведя в летне-осенний период охоты в общедоступных охотничьих угодьях Сахалинской области.

Охота на бурого медведя открывается с 1 августа  по 30 ноября 2017 года.

Заявление от физических лиц на выдачу разрешений на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях Сахалинской области принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д.56, каб.204, 210. Телефон для справок 8(4242) 67-24-96,67-24-67, 67-24-69.

Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, сейчас на островах обитают 4,5 тыс. косолапых - на 300 больше, чем в прошлом году. За два сезона охоты разрешено добыть 672 особи. 

С увеличением численности медведей, они все чаще выходят к населенным пунктам. В 2016 году 54 раза принимались решения о регулировании численности бурого медведя в связи с угрозой причинения вреда человеку, ущерба хозяйству. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:55 0
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