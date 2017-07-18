Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе

Дожди в районе вероятны лишь ближе к среде

Общая площадь охинского пожара по сводкам на 23 июля составила 3047 га. Несмотря на сложности, пожар удается сдерживать. За сутки он распространился всего на 1 га. Сейчас со стихией борются 202 человека, 4 воздушных судна, 47 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

– В районе развернут лагерь совместного базирования лесопожарных формирований областного минлесхоза и сил Главного управления МЧС России по Сахалинской области, – прокомментировал с места событий министр лесного и охотничьего хозяйства региона Владимир Корнев.

Как рассказал глава минлесхоза, работу по ликвидации пожара осложняет сухая погода и сильный переменный ветер. Температура воздуха порой превышает 30 градусов. По метеосводкам дожди в районе вероятны лишь ближе к среде. Пока в месте, где действует пожар (34 км от поселка Сабо, Охинский район), осадков не было очень давно.

По предварительным данным, причиной пожара стали сухие грозы. Наземная техника с трудом преодолевает торфяные болота. Сухая, переспелая лиственница горит, как порох.