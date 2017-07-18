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Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе

Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе

Дожди в районе вероятны лишь ближе к среде

Общая площадь охинского пожара по сводкам на 23 июля составила 3047 га. Несмотря на сложности, пожар удается сдерживать. За сутки он распространился всего на 1 га. Сейчас со стихией борются 202 человека, 4 воздушных судна, 47 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

– В районе развернут лагерь совместного базирования лесопожарных формирований областного минлесхоза и сил Главного управления МЧС России по Сахалинской области, – прокомментировал с места событий министр лесного и охотничьего хозяйства региона Владимир Корнев.

Как рассказал глава минлесхоза, работу по ликвидации пожара осложняет сухая погода и сильный переменный ветер. Температура воздуха порой превышает 30 градусов. По метеосводкам дожди в районе вероятны лишь ближе к среде. Пока в месте, где действует пожар (34 км от поселка Сабо, Охинский район), осадков не было очень давно.

По предварительным данным, причиной пожара стали сухие грозы. Наземная техника с трудом преодолевает торфяные болота. Сухая, переспелая лиственница горит, как порох. 

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Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 1
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 2
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 3
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 4
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 5
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 6
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 7
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 8
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 9
Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе, Фото: 10
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Сухая погода и сильный ветер мешают тушению пожара в Охинском районе
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:59 +1
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Комментарии
Online
Korennoy Online
Написано сегодня, в 10:13
Ну и где наши Бе-200 МЧСовские? Которые видать только на парадах летают, или где-то пожары тушат в Португалии, Испании, Индонезии...
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+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:49
Korennoy, где то за границей походу... там нужнее
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:51
им срочно нужен хороший, качественный юго-сахалинский пятничный дождь!
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+1
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