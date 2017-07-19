К хоккеистам "Сахалина" присоединился победитель универсиады 2015 года Михаил Климчук

Он будет выступать под номером "79"

Победитель универсиады 2015 года Михаил Климчук усилил линию нападения хоккейной команды "Сахалин". Контракт с 29-летним форвардом подписали до конца сезона.



Михаил Климчук - воспитанник хабаровского хоккея. Свою карьеру начал в команде "Амур-2", выступавшую в первой лиге Чемпионата России. В возрасте 18 лет был привлечен в первую команду, которая боролась за медали Суперлиги. Проведя 18 матчей на высшем уровне, закрепиться в элитном чемпионате Михаил не смог. Вернулся в лигу форвард спустя 7 лет, отметившись в КХЛ 44 матчами за "Амур" и восемью очками (5+3).

В высшей хоккейной лиге Климчук выступал за команды "Рязань", "Ариада", "Нефтяник" и "Ангарск" (266 матчей, 84 шайбы, 90 передач).

В 2015 году в составе сборной России выигрывал золотые медали Универсиады, проходившей в испанской Гранаде.

В новом сезоне Михаил Климчук будет выступать под номером "79", сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.

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