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К хоккеистам "Сахалина" присоединился победитель универсиады 2015 года Михаил Климчук

К хоккеистам "Сахалина" присоединился победитель универсиады 2015 года Михаил Климчук

Он будет выступать под номером "79"

Победитель универсиады 2015 года Михаил Климчук усилил линию нападения хоккейной команды "Сахалин". Контракт с 29-летним форвардом подписали до конца сезона.

Михаил Климчук - воспитанник хабаровского хоккея. Свою карьеру начал в команде "Амур-2", выступавшую в первой лиге Чемпионата России. В возрасте 18 лет был привлечен в первую команду, которая боролась за медали Суперлиги. Проведя 18 матчей на высшем уровне, закрепиться в элитном чемпионате Михаил не смог. Вернулся в лигу форвард спустя 7 лет, отметившись в КХЛ 44 матчами за "Амур" и восемью очками (5+3). 

В высшей хоккейной лиге Климчук выступал за команды "Рязань", "Ариада", "Нефтяник" и "Ангарск" (266 матчей, 84 шайбы, 90 передач). 

В 2015 году в составе сборной России выигрывал золотые медали Универсиады, проходившей в испанской Гранаде. 

В новом сезоне Михаил Климчук будет выступать под номером "79", сообщает пресс-служба островного спортивного клуба. 

 

-- 

Пресс-служба
Профессионального спортивного клуба "Сахалин"

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:04 0
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 19:14
ну всё!
по больше таких игроков, и кубок наш
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 20:00
не плохо!Команда то набирается!
Браво.
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