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Сбежавший из Троицкого детского дома подросток найден

Сбежавший из Троицкого детского дома подросток найден

Дмитрий Семкин был у бабушки в Поронайске

Сбежавший из Троицкого детского дома 16-летний Дмитрий Семкин найден в Поронайске. Воспитанник сбежал туда к бабушке. В настоящее время его вернули в детдом.

Напомним, Дмитрий Семкин ушел из детдома 12 июля, его нашли в Углегорске. А 15 июля юноша снова сбежал. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:53 +2
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Написано сегодня, в 15:24
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