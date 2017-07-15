Сбежавший из Троицкого детского дома подросток найден
Дмитрий Семкин был у бабушки в Поронайске
Сбежавший из Троицкого детского дома 16-летний Дмитрий Семкин найден в Поронайске. Воспитанник сбежал туда к бабушке. В настоящее время его вернули в детдом.
Напомним, Дмитрий Семкин ушел из детдома 12 июля, его нашли в Углегорске. А 15 июля юноша снова сбежал.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:24
Трудно быть никому ненужным и когда нечего терять :(
Ответить
0