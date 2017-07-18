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Ритуальную японскую чашу для ополаскивания рук выкопали в Аниве

Ритуальную японскую чашу для ополаскивания рук выкопали в Аниве

Рабочий, нашедший ее, планирует предложить чашу музею

Сегодня, утром в ходе работ во дворе дома №33 на улице Комсомольской в Аниве, рабочие обнаружили камень с выбитыми японскими иероглифами.

Николай, водитель экскаватора, говорит, что сразу не понял, что именно нашел.

- Ковш вскрыл землю на глубину примерно 30 см, - рассказывает он. – Там было много обломков старого советских времен бетона, поэтому я сначала не сообразил, что это историческая вещь.

Судя по всему, находка – это чаша для омовения рук и рта, которые ставили перед синтоисткими храмами. Догадку подтверждают иероглифы. Они отлично сохранились. Первый из них означает «вода»,  второй – «полоскать», и один из элементов третьего иероглифа – «чаша».

Пока Николай не знает, что делать с находкой. Планирует предложить ее музею. Чаша в хорошем состоянии, ее только чуть поцарапал ковш экскаватора. 

15.30. Чашу украли. Как рассказывают очевидцы, вокруг нее крутилось много народу, "половина Анивы пришла сфотографировать находку" и в какой-то момент чаша исчезла.  

16.50. Оказалось, чашу для омовения отвезли в анивский музей, она уже установлена на постаменте и стоит "словно всегда тут была". 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:52 +5
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Комментарии
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marrozz Online
Написано сегодня, в 15:01 Отредактированно сегодня, в 15:02
а это точно не биде?
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:15
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+2
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Korennoy Online
Написано сегодня, в 15:39
Чаша под саке
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 15:55
За этот исторический раритет японы могут подарить Николаю
месячное халявное проживание в центре Токио!..
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:05
kholmchanin, они сделают подобающие лица и заявят, что история бесценна, посему чашу примут в дар бесплатно
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+4
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TROL Online
Написано сегодня, в 16:49
НюНик_просто_Анна,
ага , она уже у кого-то на даче стоит
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+1
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 16:49
офигеть народ-уже утащил...
хотя я так понимаю она не очень легка...
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+2
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Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 16:52
leksoos13, интрига разрешилась. ее куда надо утащили))
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+1
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