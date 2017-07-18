Ритуальную японскую чашу для ополаскивания рук выкопали в Аниве

Сегодня, утром в ходе работ во дворе дома №33 на улице Комсомольской в Аниве, рабочие обнаружили камень с выбитыми японскими иероглифами.

Николай, водитель экскаватора, говорит, что сразу не понял, что именно нашел.

- Ковш вскрыл землю на глубину примерно 30 см, - рассказывает он. – Там было много обломков старого советских времен бетона, поэтому я сначала не сообразил, что это историческая вещь.

Судя по всему, находка – это чаша для омовения рук и рта, которые ставили перед синтоисткими храмами. Догадку подтверждают иероглифы. Они отлично сохранились. Первый из них означает «вода», второй – «полоскать», и один из элементов третьего иероглифа – «чаша».

Пока Николай не знает, что делать с находкой. Планирует предложить ее музею. Чаша в хорошем состоянии, ее только чуть поцарапал ковш экскаватора.

15.30. Чашу украли. Как рассказывают очевидцы, вокруг нее крутилось много народу, "половина Анивы пришла сфотографировать находку" и в какой-то момент чаша исчезла.

16.50. Оказалось, чашу для омовения отвезли в анивский музей, она уже установлена на постаменте и стоит "словно всегда тут была".