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Сахалинец с ножом преследовал женщину по улицам Поронайска
marpravda.ru

Сахалинец с ножом преследовал женщину по улицам Поронайска

Свое спасение она нашла в местном отделе полиции

23 июля в 21:43 к зданию поронайского отдела полиции прибежала женщина, которая звала на помощь. Вслед за ней бежал мужчина с ножом. Подоспевший на крики женщины начальник смены дежурной части Петр Строганков обезвредил нападавшего.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Медики госпитализировали потерпевшую в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом два проникающих ножевых ранения в область живота.

Задержанный мужчина согласно акту медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения. Как было установлено, между 54-летним гражданином и 42-летней женщиной возник конфликт на семейно-бытовой почве. В настоящее время ведется проверка, сообщает пресс-служба МВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:23 +1
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Комментарии
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 15:28
Майору- премию, кренделя- на отсидку
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+3
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 15:30
О_о охренеть трэшак.
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+4
Nato4ka
Написано сегодня, в 15:31
Ну ни чего себе!!! Придурок!!!
Просто слов нет. Как еще у этой бедной женщины сил хватило с проникающим ранением добежать до отдела?!
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+1
Nato4ka
Написано сегодня, в 15:33
И что в 21.43 в Поронайске все спят? Или просто дом потерпевшей не далеко от отдела полиции.
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:03
И снова пьяная агрессия...
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+1
nikolayppu
Написано сегодня, в 16:10
Тарантино отдыхает! Преступника упрятать на Магадан, женщине выздоровления скорейшего.
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 16:17
Майору присвоить звание подполковника и выдать премию заслуженную...
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