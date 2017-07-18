Сахалинец с ножом преследовал женщину по улицам Поронайска

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Свое спасение она нашла в местном отделе полиции

23 июля в 21:43 к зданию поронайского отдела полиции прибежала женщина, которая звала на помощь. Вслед за ней бежал мужчина с ножом. Подоспевший на крики женщины начальник смены дежурной части Петр Строганков обезвредил нападавшего.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Медики госпитализировали потерпевшую в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом два проникающих ножевых ранения в область живота.

Задержанный мужчина согласно акту медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения. Как было установлено, между 54-летним гражданином и 42-летней женщиной возник конфликт на семейно-бытовой почве. В настоящее время ведется проверка, сообщает пресс-служба МВД России по Сахалинской области.