Из детского дома в Троицком снова сбежал юноша
Он уходит уже не в первый раз
Из Троицкого детского дома снова исчез один из воспитанников. 16-летний Дмитрий Семкин уже уходил совсем недавно - 12 июля. Вчера полицейские обнаружили его в Углегорске и вернули. Но сегодня, 15 июля, юноша снова сбежал.
Семкин Дмитрий Александрович худощавого телосложения, рост 155 – 160 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в синие джинсы и серую футболку с длинным рукавом.
Дима уже неоднократно сбегает в неизвестном направлении. Всех, кто увидит парня, похожего на него, просят позвонить по телефону (4242) 780-686.
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