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Из детского дома в Троицком снова сбежал юноша

Из детского дома в Троицком снова сбежал юноша

Он уходит уже не в первый раз

Из Троицкого детского дома снова исчез один из воспитанников. 16-летний Дмитрий Семкин уже уходил совсем недавно - 12 июля. Вчера полицейские обнаружили его в Углегорске и вернули. Но сегодня, 15 июля, юноша снова сбежал. 

Семкин Дмитрий Александрович худощавого телосложения, рост 155 – 160 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в синие джинсы и серую футболку с длинным рукавом.

Дима уже неоднократно сбегает в неизвестном направлении. Всех, кто увидит парня, похожего на него, просят позвонить по телефону (4242) 780-686.

Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 19:03 +1
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Комментарии
NARBLE
Написано вчера, в 19:08
А причину побега выяснили?
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0
Paiste
Написано вчера, в 19:31
NARBLE, Ага
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0
NARBLE
Написано вчера, в 19:57
Paiste, Я так и подумала

От хорошей жизни не убегают
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+1
The only way
Написано вчера, в 19:28
Эх молодежь!)
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+2
Paiste
Написано вчера, в 19:29
Я бы тоже сбежал !!!
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 22:13
Paiste, .....так в чём дело?
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+2
дизельный_дым
Написано вчера, в 19:49
Когда он поймёт что за ним никто не бегает не ищет и он никому не нужен то сам придёт и никуда не побежит. Слишком ему нравится что с ним нянчиются бегают за ним.
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+2
NARBLE
Написано вчера, в 20:18
дизельный_дым, Дааа...

Возвращаться туда, где ты никому не нужен, никто не станет...
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0
NARBLE
Написано вчера, в 20:55
дизельный_дым, Ооо... Вспомнила...
Сижу я на уроке в классе, в котором учился мой сын....
Вдруг учитель, делая очередную запись на школьной доске, говорит всем ученикам:
- Не нужны вы своим родителям, а мне вот приходиться с вами заниматься и проводить время с вами, пока вы в школе.
Услышав это, я подумала: знали бы родители, что их детям говорят в школе.....
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0
The only way
Написано вчера, в 21:21 Отредактированно вчера, в 21:21
NARBLE, Странный учитель
, для чего она сама на учителя училась
наверно тоже родителям не нужна была
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+1
Еще 3 комментария
Bokassa
Написано вчера, в 20:22
фото с места происшествия
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+2
The only way
Написано вчера, в 21:22
Bokassa, Bokassa
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+1
NARBLE
Написано вчера, в 23:12
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+1
SWATIMYR
Написано вчера, в 20:38
Он же не на малолетке... 16 лет, а мозгов нет..
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