Первый участник подал заявку в создаваемую ТОР «Южные Курилы»

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С 17 по 21 июля в корпорацию развития Дальнего Востока поступило 15 новых заявок от инвесторов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Один из заявителей планирует организовать рыбоперерабатывающий комплекс на ТОР «Южные Курилы».

Напомним, основанием создать ТОР на Курилах стало обращение нового инвестора рыбокомбината «Островной» с предложением по строительству комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов на острове Шикотан. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 5 миллиардов рублей.