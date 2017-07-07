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Первый участник подал заявку в создаваемую ТОР «Южные Курилы»
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Первый участник подал заявку в создаваемую ТОР «Южные Курилы»

Он планирует организовать рыбоперерабатывающий комплекс

С 17 по 21 июля в корпорацию развития Дальнего Востока поступило 15 новых заявок от инвесторов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Один из заявителей планирует организовать рыбоперерабатывающий комплекс на ТОР «Южные Курилы».

Напомним, основанием создать ТОР на Курилах стало обращение нового инвестора рыбокомбината «Островной» с предложением по строительству комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов на острове Шикотан. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 5 миллиардов рублей.

 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:02 +2
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Сахалинская областьКурилыТОР "Южные Курилы"
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рыбоперерабатывающий комплекс"Островной"
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 19:38
а сырье откуда брать для продукции?? ежели сами тольк доступной рыбой и сыты
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