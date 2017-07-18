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«Сахалинский триатлон IRONSAKH» пройдет в Корсаковском районе

«Сахалинский триатлон IRONSAKH» пройдет в Корсаковском районе

Организаторы побывали на месте проведения соревнований

Выездное рабочее совещание состоялось на базе санатория-профилактория «Лесное озеро» по вопросу проведения отрытых соревнований по триатлону.  Искупаться в озере, прокатиться на велосипеде и пробежаться по федеральной трассе смогут триатлонисты-профессионалы и любители 13 августа.

В выездном совещании приняли участие специалисты минспорта, управления спортивных мероприятий ОГАУ ФК «Сахалин», спортивных федераций: велоспорта, легкой атлетики и плавания, представители администрации Корсаковского городского округа, силовых структур области, регионального МЧС.

В первую очередь был рассмотрен вопрос о ходе подготовки дистанций триатлона. Гонка начнется на территории санатория-профилактория «Лесное озеро» в селе Охотское Корсаковского района. Именно там расположится стартовый и финишный городки.

Как рассказали организаторы соревнований, сначала спортсмены пройдут водную дистанцию в озере Тунайча. Затем спортсмены пересядут на велосипеды и поедут из «Лесного озера»  по федеральной трассе до поворота на поселок Лесное и обратно. Для женщин этот этап будет в половину короче. Им предстоит добраться только до села Охотское и вернуться обратно на территорию санатория. По окончанию велоэтапа будет дан старт бегу. Финиш также запланирован на территории «Лесного озера».

В стартовом городке будет дежурить карета скорой помощи, вторая  - проследует  за участниками на сухопутных дистанциях.  На водном отрезке триатлонистов будет сопровождать 3 плавательных средства: катер МЧС «Кальмар»,  а также две надувные лодки поисково-спасательного отряда Полякова. Вдоль федеральной трассы будут дежурить волонтеры, которые помогут участникам.

На сегодняшний день в «Сахалинском триатлоне» зарегистрировалось 52 человека. Из них 15 женщин и 37 мужчин. Подать заявку можно на сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. В прошлом году в «Сахалинском триатлоне» приняли участи 68 человек. Тогда участников поддержал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и бывший министр спорта Антон Зайцев, который сегодня исполняет обязанности заместителя председателя правительства региона. Известно, что губернатор планирует принять участие и в этот раз.

В рамках подготовки к «Сахалинскому триатлону» создан клуб, благодаря которому новички могут пройти подготовку. Опытные спортсмены вместе бегают, катаются на велосипеде и осваивают плавание в открытой воде.

- Вчера мы провели тренировку непосредственно на месте проведения соревнований. У многих новичков есть чувство страха плавания в открытой воде, не могут опустить голову в воду. Плюс вода еще не до конца прогрелась. Поэтому рекомендуем участникам приобрести специальные костюмы. Они позволяют комфортно находится в воде, ну и в них быстрее плывешь, - отмечают триатлонисты.

Узнать подробности о клубе триатлонистов можно по телефону: 67-10-53. 

Генеральный информационный партнер «Сахалинского триатлона» - ТНТ-АСТВ.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:04 +3
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:20 Отредактированно сегодня, в 12:20
Жалко, но не смогу поучаствовать.
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