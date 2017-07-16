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Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское

Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское

В программе было несколько видов активности на воде, занятия по спортивному туризму, скалолазанию и т.д.

Третий сезон слёта «Школа природы» подошёл к концу - более 80 ребят из Южно-Сахалинска, Холмска, Макарова, Поронайска и других уголков Сахалина получили туристский опыт на берегу озера Малое Вавайское.

«Среди участников стоит отметить целые группы из Макаровского района и южно-сахалинского центра туризма – ребята не просто отдохнули и получили знания, они прошли своеобразный тренинг на сплочение команды, который поможет им заниматься дальше вместе. Не  менее важными для детей стали открытия об истории и природе Сахалинской области: члены и волонтёры Клуба «Бумеранг» провели интерактивные занятия о морских млекопитающих, о сахалинских лососях и птицах, о географии островного края,  а также о доступных  альтернативных источниках энергии. Интерес детей вызвали занятия о каторге на Сахалине, периоде Карафуто и о том, как первооткрыватели добывали знания о далёких островах в Тихом океане», - рассказывают сотрудники клуба «Бумеранг».

Специалисты компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» рассказали ребятам об таких уникальных животных, как белоплечий орлан и серый кит, которых компания изучает в районах своей производственной деятельности. Разносторонняя краеведческая программа помогает бумеранговцам вести с детьми диалог о том, что может сделать каждый сахалинец для сохранения природного и культурного наследия.

Организаторы слёта – Клуб «Бумеранг» совместно с ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» - поздравили всех участников с Годом Экологии, который отмечается в России в 2017 году. Но на всех занятиях красной нитью проходила мысль о ежедневной  роли каждого сахалинца в сохранении природы. Чтобы преломить ситуацию с потребительским отношением к природе, экологическое поведение должно стать неотъемлемым качеством  рационального и думающего человека.

В программе слёта традиционно было несколько видов активности на  воде, занятия  по спортивному туризму и скалолазанию. Учитывая, что половина всех занятий проходила на воде, организаторами был сделан акцент на безопасность. Прежде чем сесть на парусное судно, ребята достаточно подробно знакомились с устройством швертботов, а потом тренировались переворачивать и ставить на воду судно. На каждом маломерном судне был свой комплект снаряжения для обеспечения безопасности.

Как сообщают в «Бумеранге», ребята с большим удовольствием отрабатывали технику оказания помощи утопающему. Во время спасработ участники получили наглядные доказательства тому, что спасательный жилет должен быть подобран по размеру и застёгнут на все пряжки, а неопреновый костюм помогает держаться на воде и не замёрзнуть. Занятия проводили спасатели, которые уделили особое внимание личной безопасности спасающего.  Дело в том, что люди, которые хотят помочь утопающему, нередко страдают сами. Поэтому в экстренных ситуациях в первую очередь  важно вызывать  спасательную службу и позвать на помощь взрослых.

Организаторы слёта благодарят за  поддержку компании «Ло-Транс» и «Регион логистик». Работа с детьми и молодёжью по туризму, краеведению и безопасному поведению в природе будет продолжена. Клуб  «Бумеранг» приглашает детей на занятия в течение учебного года. Для записи нужно обращаться по телефону 28-79-70.

Галерея
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 1
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 2
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 3
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 4
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 5
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 6
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 7
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 8
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 9
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 10
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 11
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 12
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 13
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 14
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 15
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 16
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 17
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 18
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 19
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 20
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 21
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 22
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 23
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 24
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 25
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 26
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 27
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 28
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 29
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 30
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 31
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 32
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 33
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 34
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 35
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 36
Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское, Фото: 37
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Слёт «Школа природы» прошел на берегу озера Малое Вавайское
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:15 +1
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Комментарии
mischacoz15
Написано сегодня, в 09:35
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - vkk.me/nicoden
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