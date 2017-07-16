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На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй

На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй

Открыли программу футбольные матчи национальных команд и красочное шествие делегаций гостей и участников праздника

На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй. Праздник, организованный региональной национально-культурной автономией татар при поддержке правительства Сахалинской области, собрал на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске не только жителей островного региона, но и многочисленных гостей из республик Татарстан и Саха (Якутия), а также других субъектов Дальневосточного федерального округа.

Сахалинская область первой приняла Дальневосточный Сабантуй. Этот праздник, приуроченный к окончанию весенних полевых работ, символизирует надежду и любовь к родной земле, духовное единство жителей восточной части России всех национальностей.

Открыли программу футбольные матчи национальных команд и красочное шествие делегаций гостей и участников праздника.

- Сегодня мы с вами отмечаем первый Дальневосточный Сабантуй, - сказал в своем выступлении губернатор Олег Кожемяко. – Это событие подтверждает, что Сахалинская область – регион, в котором в мире и согласии живут представители многих российских народов. Мы бережно храним традиции предков, вместе отмечаем национальные торжества, многие из которых становятся частью культурной жизни Сахалина и Курильских островов, еще одним нашим общим достоянием. И, конечно, сообща решаем стоящие перед нами задачи, нацеленные на улучшение жизни в нашем регионе. От всей души поздравляю вас с Сабантуем! 

Также со сцены было оглашено приветствие от Президента Татарстана Рустама Минниханова с наилучшими пожеланиями к участникам и гостям праздника на сахалинской земле.

Организаторы подготовили немало красочных мероприятий: выступления мастеров культуры и искусства островного региона, национально-культурных центров и автономий Дальнего Востока, диаспор, а также концерт популярных артистов из Республики Татарстан, выставки, ярмарки с блюдами национальной кухни и изделиями декоративно-прикладного творчества народов, проживающих в Сахалинской области. Большой интерес вызвали народные игры, а также борцовские состязания, соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу. 

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

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На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй, Фото: 1
На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй, Фото: 2
На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй, Фото: 3
На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй, Фото: 4
На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй, Фото: 5
На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй, Фото: 6
На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй, Фото: 7
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На Сахалине отметили первый Дальневосточный Сабантуй
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:55 +1
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Комментарии
mischacoz15
Написано сегодня, в 09:35
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