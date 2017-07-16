«Сахалин» начал комплектацию состава

«Сахалин», который через пару недель примет старт в первенстве России, массово заключает контракты с футболистами. Практически все игроки хорошо известны островным болельщикам.

Как сообщает пресс-служба островного клуба, в «Сахалин» вернулся защитник Андрей Сорокин. Напомним, воспитанник московского ЦСКА выступал за нашу команду на протяжении двух сезонов, а в зимнее трансферное окно перешел в «Ростов». В составе сине-желтых он провел три контрольных матча и ряд встреч за ростовчан в чемпионате молодежных команд.

Вернулся в «Сахалин» и Юрий Коломыц, который играл за островитян в сезоне 2015 – 2016 года. Прошлый сезон Юрий провел в составе «Луча-Энергии», отыграв за владивостокскую команду 35 матчей (32 матча в основном составе). Отметим, что Юрий Коломыц - один из самых титулованных игроков островной команды. Он трижды становился серебряным призером чемпионата Белоруссии и выигрывал Кубок этой страны. В его послужном списке восемь матчей Лиги Европы.

Продолжит выступление за «Сахалин» лучший бомбардир команды в весенней части первенства России 2016 – 2017 года Евгений Евстигнеев. Вместе с ним продолжит играть за «Сахалин» и защитник Илья Изотов. В его активе уже 20 матчей за нашу команду.