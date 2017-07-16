Сахалинские хирурги осваивают новые технологии

Конференция «Хирургия как искусство» собрала в областной стоматологической поликлинике представителей Сахалина, Владивостока, Хабаровска, Москвы. Они обсуждают применение современных методов в лечении пациентов.

- «Хирургия как искусство» – это новый проект. Будущее стоматологии - за малоинвазивными методиками. Смысл простой – минимальное вмешательство с максимальным эффектом, – объясняет Владимир Путь. Профессор кафедры пластической хирургии Первого московского государственного университета имени И.М. Сеченова с сахалинскими коллегами сотрудничает уже девять лет. – Во время теоретической части поговорим о новых возможностях, которые дают лазерные и пьезохирургические технологии. Разберём и клинические случаи.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, программа научно-практической конференции рассчитана на два дня, после теоретической части запланированы практические занятия. Это позволит врачам, как говорят эксперты, почувствовать технологии руками. Оперативные вмешательства будут отрабатываться на фантомах.