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Сахалинские хирурги осваивают новые технологии

Сахалинские хирурги осваивают новые технологии

Открылась конференция «Хирургия как искусство»

Конференция «Хирургия как искусство» собрала в областной стоматологической поликлинике представителей Сахалина, Владивостока, Хабаровска, Москвы. Они обсуждают применение современных методов в лечении пациентов.

- «Хирургия как искусство»   – это новый проект. Будущее стоматологии - за малоинвазивными методиками. Смысл простой – минимальное вмешательство с максимальным эффектом, – объясняет Владимир Путь. Профессор кафедры пластической хирургии Первого московского государственного университета имени И.М. Сеченова с сахалинскими коллегами сотрудничает уже девять лет. – Во время теоретической части поговорим о новых возможностях, которые дают лазерные и пьезохирургические технологии. Разберём и клинические случаи.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, программа научно-практической конференции рассчитана на два дня, после теоретической части запланированы практические занятия. Это позволит врачам, как говорят эксперты, почувствовать технологии руками. Оперативные вмешательства будут отрабатываться на фантомах. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:57 +3
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Комментарии
passerby_boy
Написано сегодня, в 13:47 Отредактированно сегодня, в 13:48
Это конечно хорошо... Есть у нас талантливые Хирурги, но чтобы поддерживать должный уровень необходимо отправлять людей на стажировки (обмен опытом) в другие страны с развитой медицинской инфраструктурой. Ведь внедрение новых методик основывается именно на опыте применения разного рода новых технологий. У нас в стране это крайне медленный процесс... Т.К. зачем внедрять что то новое, если нормально работает старые и проверенные методы (так думает наше здравоохранение)
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