Он лежит в реанимации

Пропавший в Южно-Сахалинске Юрий Проценко найден. Он находится в реанимации наркологии.

Напомним, родственники и полиция областного центра разыскивали мужчину, пропавшего из наркологии в Новоалександровске 12 июля.

Мужчину доставили в больницу, но он отказался от госпитализации. Куда отправился после этого - родственники не знали.

О том, что Юрий Проценко лежит в реанимации той же больницы, никто родным не сообщал.

Розыск мужчины прекращен.