Пропавший в Южно-Сахалинске Юрий Проценко найден
Он лежит в реанимации
Пропавший в Южно-Сахалинске Юрий Проценко найден. Он находится в реанимации наркологии.
Напомним, родственники и полиция областного центра разыскивали мужчину, пропавшего из наркологии в Новоалександровске 12 июля.
Мужчину доставили в больницу, но он отказался от госпитализации. Куда отправился после этого - родственники не знали.
О том, что Юрий Проценко лежит в реанимации той же больницы, никто родным не сообщал.
Розыск мужчины прекращен.
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Комментарии
samaya_555
Написано сегодня, в 10:40
А нельзя было сначала позвонить в наркологию и другие больницы?
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+2
katenok1183
Написано сегодня, в 10:43
Мдааааа уж
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+1
Elen007
Написано сегодня, в 11:49
Люди не знаете как всё было не судите!
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+2
Paiste
Написано сегодня, в 15:34
Елы палы. Знакомый , жили когда то в соседних домах. Не думал что с водочкой так подружится.
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+1