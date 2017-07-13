Родственники и полиция ищут пропавшего южносахалинца

Если вам известно, где он находится - отзовитесь

Родственники и полиция Южно-Сахалинска разыскивают пропавшего из наркологии в Новоалександровске 12 мая Юрия Олеговича Проценко.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, Волосы короткие темные с сединой, карие глаза.

Был одет: серые кроссовки, темно-синие джинсы, белый свитер с серым геометрическим узором (как на фото), красная куртка с синими рукавами.

Если вам что-то известно о том, где находится Юрий Проценко, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698