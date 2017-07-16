На Сахалине мотострелковые подразделения ВВО в ходе учения уничтожили воздушный десант

Против условного противника задействовали танки Т-72Б3 и самоходные пушки «Гиацинт», минометы

На Сахалине в рамках внезапной проверки боевой готовности состоялось тактическое учение с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Военнослужащих подняли по тревоге. Они совершили марш в заданный район, где выполнили нормативы по занятию обороны и организации охраны важных объектов Минобороны России.

Помимо этого, военнослужащие вступили в учебный бой и уничтожили тактический воздушный десант условного противника.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в учении были задействованы танки Т-72Б3 и самоходные пушки «Гиацинт», минометы.