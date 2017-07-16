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Переулок Алтайский открывают для автомобилей

Переулок Алтайский открывают для автомобилей

Зато закроют проезд с ул. Горького на Компроспект, а также с Компроспекта на ул. Горького

С 22 июля откроют движение по переулку Алтайскому от площади до поворота на гостиницу «Санта Ризот Отель», сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска. «Городской водоканал» работы на указанном участке завершил.

В предстоящие выходные закроют проезд с ул. Горького на Компроспект, а также с Компроспекта на ул. Горького, так как ремонтные работы будут проводиться по всей ширине проезжей части и на тротуарах. Ограничения продлятся с 06.00 22 июля до 06.00 24 июля.

Напомним, что на выходные закроют перекресток ул. Чехова и Компроспекта в Южно-Сахалинске. Движение всех видов транспорта будет запрещено с 22.00 21 июля до 06.00 24 июля.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:37 0
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Комментарии
Online
Armata77 Online
Написано сегодня, в 12:32
Работы завершила, а асфальт кто будет укладывать? Или опять нагадили и уходите?
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0
Online
YETI Online
Написано сегодня, в 16:09
Armata77, Это нормальная практика. Только что по поповича шёл от чехова до ленина - тротуары не доделали и бросили.
В районе Горького-Есенина дорога на БКМы в мае вскрыли и нихчего не делают. Всё в недоделках. Зато контрактов нахватали...
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