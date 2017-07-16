Переулок Алтайский открывают для автомобилей

Зато закроют проезд с ул. Горького на Компроспект, а также с Компроспекта на ул. Горького

С 22 июля откроют движение по переулку Алтайскому от площади до поворота на гостиницу «Санта Ризот Отель», сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска. «Городской водоканал» работы на указанном участке завершил.

В предстоящие выходные закроют проезд с ул. Горького на Компроспект, а также с Компроспекта на ул. Горького, так как ремонтные работы будут проводиться по всей ширине проезжей части и на тротуарах. Ограничения продлятся с 06.00 22 июля до 06.00 24 июля.

Напомним, что на выходные закроют перекресток ул. Чехова и Компроспекта в Южно-Сахалинске. Движение всех видов транспорта будет запрещено с 22.00 21 июля до 06.00 24 июля.