Пропавшая в Южно-Сахалинске Дарья Кушнарева найдена

Пропавшая 1 июля в Южно-Сахалинске 17-летняя Дарья Кушнарева найдена в Корсакове.

Напомним, в тот день девушка ушла из дома, почти три недели о ней ничего не было известно.

В настоящее время девушка опрошена сотрудниками полиции и следственного комитета. Ее забрала бабушка.