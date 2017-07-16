Пропавшая в Южно-Сахалинске Дарья Кушнарева найдена
17-летняя девушка находилась в Корсакове
Пропавшая 1 июля в Южно-Сахалинске 17-летняя Дарья Кушнарева найдена в Корсакове.
Напомним, в тот день девушка ушла из дома, почти три недели о ней ничего не было известно.
В настоящее время девушка опрошена сотрудниками полиции и следственного комитета. Ее забрала бабушка.
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 10:55
Нагулялась...
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+3
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Balbes Online
Написано сегодня, в 10:58
(князь) Вельзевул, Не сказать больше, подозрение что нае..... Ох уж горе мне старому.
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+3
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 11:10
Balbes, не исключено...
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+1
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:04
Одна во Владивосток убегает с распростертыми объятиями, другая в Корсакове ищет приключений на свой портал открытый, что за молодежь растет, будущее страны
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+6
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Balbes Online
Написано сегодня, в 11:16
Netu_nika, Поколение USB
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+1
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:18
Balbes, так и хотят что бы им воткнули
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+2
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Balbes Online
Написано сегодня, в 11:19
Netu_nika, главное чтоб вирус не подгрузили
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+3
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:02
В угол на горох
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+3
passerby_boy
Написано сегодня, в 12:26
KsuKsu, не поможет, на оборот озлобит и посеет неприязнь к родителям. здесь надо по другому действовать, мозги надо промывать и на место ставить.
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Balbes Online
Написано сегодня, в 12:51
passerby_boy, Клизмой
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+2
passerby_boy
Написано сегодня, в 12:54
Balbes, Нееее... фу фу фу ))) не клизмой, а правилами и моральными устоями.
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 13:11
Ну вот и нашлась пропажа!
Да,мозги нужно основательно промыть и желательно установить доверительное отношение в семье!
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:52
Elizabeth, если нет их, то уже очень сложно... Родители в корне должны пересмотреть отношение к ребенку. А это трудно, проще ж так рассуждать, как выше: нагулялась, еще хлеще, открыла портал, поколение USB, и т.п. Никто ведь не знает, что в семье происходит.
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