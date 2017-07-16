Перекресток ул. Чехова и Компроспекта в Южно-Сахалинске на выходные закроют для движения

Ограничения вводят в связи с заменой участка магистральных тепловых сетей, расположенного на пересечении улиц

Перекресток ул. Чехова и Компроспекта в Южно-Сахалинске на выходные закроют, сообщает пресс-служба администрации города. Движение всех видов транспорта будет запрещено с 22.00 21 июля до 06.00 24 июля.

Ограничения вводят в связи с заменой участка магистральных тепловых сетей, расположенного на пересечении улиц.

Кроме того, в предстоящие выходные закроют проезд с ул. Горького на Компроспект, а также с Компроспекта на ул. Горького, так как ремонтные работы будут проводиться по всей ширине проезжей части и на тротуарах. Ограничения продлятся с 06.00 22 июля до 06.00 24 июля.