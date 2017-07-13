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Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку в Южно-Сахалинске
Затруднено движение по проспекту Мира с юга на север
Брошенный на проезжей части автомобиль спровоцировал огромную пробку в Южно-Сахалинске. Универсал стоит южнее перекрестка проспекта Мира с улицей Крайней.
По словам водителей, пробка растянулась от улицы Бумажной до Крайней. Большинство автомобилистов перестраивается в крайний правый ряд, не подозревая, что именно в этом ряду стоит оставленная хозяином машина.
В настоящее время на место прибыли сотрудники ГИБДД. Если выяснится, что автомобиль находится в угоне - на место вызовут опергруппу. Если универсал просто оставлен хозяином - его эвакуируют.
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