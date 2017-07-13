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Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку в Южно-Сахалинске

Затруднено движение по проспекту Мира с юга на север

Брошенный на проезжей части автомобиль спровоцировал огромную пробку в Южно-Сахалинске. Универсал стоит южнее перекрестка проспекта Мира с улицей Крайней. 

По словам водителей, пробка растянулась от улицы Бумажной до Крайней. Большинство автомобилистов перестраивается в крайний правый ряд, не подозревая, что именно в этом ряду стоит оставленная хозяином машина.

В настоящее время на место прибыли сотрудники ГИБДД. Если выяснится, что автомобиль находится в угоне - на место вызовут опергруппу. Если универсал просто оставлен хозяином - его эвакуируют.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:20 +2
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Событие
пробка
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
alpha
Написано сегодня, в 11:25
Автомобиля нет, но пробка как была, так и осталась до Бумажной...
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:30
Мдаааа...
могу себе представить как горят уши у владельца брошенного авто.

На дороге конечно же может случиться разное, от состояния здоровья водителя до технической неисправности авто, но если он его тупо так "припарковал"... то
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+5
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:40
Если это не по состоянию здоровья, то это просто водятел которому не привыкать создавать проблему другим.
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 11:44 Отредактированно сегодня, в 11:44
Бэнзин кончился,чуть чуть до база нэ доехал!
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+6
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